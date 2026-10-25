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Lucknow News: सेवा और पर्यावरण का दिया संदेश

Sun, 25 Oct 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:34 AM IST
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Conveyed a message of service and the environment
लखनऊ। इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ की ओर से शनिवार को सेवा कार्यों और सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं। डिस्ट्रिक्ट चैयरमैन मधु कमानी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में फिट गर्ल्स परियोजना के अंतर्गत योगा मैट और किट तथा स्तनपान कराने वाली मां के लिए केएमसी चेयर उपलब्ध कराने की पहल की गई। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आईएसओ पल्लवी के संयोजन में इको फ्रेंडली ज्वैलरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें एनजीओ नवजीवन के बच्चों की बनाई दीपावली की वस्तुओं का स्टॉल लगाकर उनकी रचनात्मकता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया।
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