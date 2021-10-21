Lucknow News: ज्ञान और कौशल में निरंतर वृद्धि जरूरी

विज्ञापन

सरोजनीनगर। नादरगंज स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी (आईपीटी) की ओर से यूजी और पीजी के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार को फ्रेशर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षण व कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ. हरिओम (आईएएस) ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति समर्पण, अनुशासन और निरंतर परिश्रम जरूरी है। कार्यक्रम के सिपेट केंद्र प्रमुख संयुक्त निदेशक विवेक कुमार ने तकनीकी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रभारी डाॅ. राजेश पांडा व तकनीकी अधिकारी अनिल खरे मौजूद रहे।