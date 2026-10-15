Lucknow News: पर्स छीनकर भाग रहे आरोपी को सिपाहियों और होमगार्ड ने पकड़ा

इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के मुताबिक, कृष्णानगर के आशुतोषनगर निवासी रीना मिश्रा बुधवार दोपहर तीन बजे दांत की दवा लेकर लौट रही थीं। पुरानी चुंगी के पास सड़क पार करते समय एक युवक उनका पर्स छीनकर भागने लगा। रीना के शोर मचाने पर यातायात पुलिस के सिपाही प्रद्युम्न सिंह, करन सरोज और होमगार्ड ध्यानचंद ने उसका पीछा कर दबोच लिया। आरोपी की पहचान सरोजनीनगर के गांधीनगर निवासी आकाश कुमार भारती के रूप में हुई। उसके खिलाफ लूट की एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।