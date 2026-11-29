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सोने-चांदी के दाम करीब एक महीने से लगातार गिर रहे हैं। शनिवार को 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,700 रुपये रहा। लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि दिवाली के पहले से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट हो रही है। सहालग के समय कीमत कम होने से बाजार में खरीदार जुट रहे हैं। निवेश के इरादे से महंगे भाव पर सोना खरीदने वालों में थोड़ी बेचैनी है। उधर, सोना गिरवी रखने का काम करने वालों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। महंगाई के समय सोना गिरवी रखने वाले उसे वापस लेने नहीं आ रहे हैं।मार्जिन बराबर करने में जुटे बैंकमुश्किल वक्त में लोगों ने सोने को गिरवी रखकर कर्ज लिया। अब सोने की कीमतों में गिरावट से गोल्ड लोन का गणित बिगड़ गया है। एक बैंक के अधिकारी ने बताया कि बैंक गोल्ड लोन पर करीब 25 फीसद मार्जिन लेकर चलता है। सौ रुपये के सोने पर 75 रुपये का कर्ज दिया जाता है। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट से बैंक अपने जोखिम को कम करने के लिए ग्राहकों को नोटिस जारी कर रहे हैं। उनसे मार्जिन और कर्ज के अंतर को बराबर करने के लिए कहा जा रहा है। ईएमआई बढ़ाने या रकम जमा करने का विकल्प भी दिया जा रहा है।