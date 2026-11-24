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उधर, कृष्णानगर के गोपालपुरी निवासी फर्नीचर कारोबारी कृष्णकांत मिश्रा 20 नवंबर को परिवार के साथ प्रतापगढ़ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर की देखरेख के लिए उन्होंने अपने परिचित आशु को प्रतिदिन एक हजार रुपये पर रखा था। आशु के पास घर के बाहरी हिस्से की चाबी थी और वह बरामदे में सोते थे। 22 नवंबर को आशु ने घर में चोरी होने की जानकारी दी। कृष्णकांत ने बताया कि चोरों ने पांच लाख के जेवर, नकदी और डीवीआर भी चोरी कर लिया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। एसीपी कृष्णानगर लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है।वहीं, पीजीआई इलाके में वृंदावन योजना सेक्टर 12-बी निवासी हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि कुछ दिन पहले वह वैष्णो देवी गए थे। पत्नी मायके में थीं। सोमवार को वह घर लौटे तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। घर में रखे डेढ़ लाख रुपये और कीमती आभूषण गायब थे। प्रदीप ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर उन्हें एक नकाबपोश युवक दिखा। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि फुटेज के जरिये पुलिस आरोपी की जा रही है।इसके अलावा चोरों ने बीबीडी स्थित उत्तरधौना के सनातन पुरम निवासी निधि सिंह के निर्माणाधीन मकान से शुक्रवार देर रात 1.66 लाख रुपये का बिजली का सामान चोरी कर लिया। एसीपी विभूतिखंड सौम्या पांडेय ने बताया कि बीबीडी पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है।