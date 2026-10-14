Lucknow News: तीन घंटे तक बसें ठप, दो हजार यात्री बेबस

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गया।संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के बैनर तले अभियान चलाकर बस समेत चार डग्गामार वाहनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोप है कि पुलिस ने इन वाहनों को छोड़ दिया। इससे नाराज कर्मियों ने अवध स्टेशन पर प्रदर्शन किया। इससे बसों का संचालन ठप हो गया।यूनियन के प्रदेश संयोजक जसवंत सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे बस स्टैंड पर डग्गामार बस (यूके 07 पीए 5509) को पकड़ा गया। दावा किया कि उसमें 106 यात्रियों को ठूंसकर बिठाया गया था। इसके अलावा दर्जनों डग्गामार वाहन स्टैंड के बाहर दूसरी ओर खड़े थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बस स्टैंड की चौकी पर सभी डग्गामार वाहनों की चाबी सौंप दी गई। कुछ देर के बाद पता चला कि बस चली गई है। इसके बाद चालक-परिचालकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे यात्रियों के सामने सफर करने का संकट खड़ा हो गया। बसें न चलने से सबसे ज्यादा बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी हुई। चालक-परिचालकों ने गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, अयोध्या आदि रूटों पर जाने वाली बसों का संचालन ठप कर दिया। काफी देर बाद कुछ चालकों और परिचालकों ने बसों को निकालना शुरू किया। दोपहर 12 बजे बसों का संचालन पूरी तरह सामान्य हो सका।सीमा विवाद में उलझी पुलिसरोडवेजकर्मियों ने जब अयोध्या रोड पर डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की तो विभूतिखंड व चिनहट पुलिस के बीच सीमा विवाद हो गया। सूत्र बताते हैं कि विभूतिखंड पुलिस ने पहले मामले से पल्ला झाड़ लिया। फिर बाद में सक्रियता दिखाई। दूसरी ओर अयोध्या रूट पर जाम के हालात पैदा हो गए। ट्रैफिक पुलिस स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास करती रही पर वाहन चालकों को राहत नहीं मिली। काफी मशक्कत के बाद यातायात को गति मिली।लिखित समझौता, तीन दिन चलेगा अभियानप्रदेश संयोजक जसवंत सिंह ने बताया कि रोडवेज मुख्यालय पर अफसरों के साथ पुलिस, एआरटीओ के बीच बैठक हुई है। इसमें लिखित समझौता किया गया कि मंगलवार को हुए प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगा। साथ ही एआरटीओ यात्री पिक पॉइंट पर प्राइवेट वाहन पकड़ने के लिए हफ्ते में तीन दिन अभियान चलाएंगे। सुबह आठ से दस व शाम को चार से सात बजे तक रोडवेज का स्क्वाड और एआरटीओ फोर्स के साथ तैनात रहेंगे। अवध स्टैंड के पास डायवर्जन खोलने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखा गया है। प्राइवेट वाहनों को पूर्व की तरह शारदा नहर के पास रोका जाएगा।