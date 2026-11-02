Lucknow News: छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई को पीटा

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पीड़ित का आरोप है कि आरोपी इंस्टाग्राम आईडी से भी उसे धमकी दे रहे हैं। उसने शनिवार को पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित के मुताबिक, उसकी बहन कक्षा नौ की छात्रा है। गांव का एक युवक अपने साथियों के साथ स्कूल आते-जाते समय उससे छेड़छाड़ करता है। 28 अक्तूबर को विरोध करने पर आरोपियों ने उसे पीटा। घटना के बाद से डरी किशोरी स्कूल भी नहीं जा रही है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

मलिहाबाद। रहीमाबाद के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने उसके भाई की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी।