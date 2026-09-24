Lucknow News: ट्रैक्टर-ट्राॅली के पहिये के नीचे आकर बालक की मौत

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आर्यन के फुफेरे भाई सरवन के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक बालू लेकर पहुंचा था। बालू उतारने के बाद उसने बिना पीछे देखे ट्रैक्टर-ट्रॉली बैक कर दी। पीछे खेल रहा आर्यन पहिये के नीचे दब गया, जबकि आशिक बच गया। शोर सुनकर आसपास के लोग और परिजन पहुंचे। घायल आर्यन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब तीन बजे उसकी मौत हो गई। सरवन के मुताबिक, आर्यन के परिवार में पिता लक्ष्मण, मां उमा देवी और बहन लक्ष्मी हैं। लक्ष्मण करीब एक माह से गोवा में ठेकेदार के अधीन काम करने गए हैं। उन्हें हादसे की सूचना दे दी गई है। आर्यन ने कक्षा तीन के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और वह घर पर ही रहता था।एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि इंदिरानगर पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में ले ली है। चालक की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है।