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Lucknow News: बाढ़ में डूबा बोरिंग का सामान, मजदूरी भी फंसी

Tue, 20 Oct 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:50 AM IST
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Boring equipment submerged in floodwaters; wages also stuck
बोरिंग का सामान समेटते कर्मी।
लखनऊ। मलिहाबाद निवासी अरविंद की मेहनत और कमाई दोनों बाढ़ की भेंट चढ़ गईं। वह दाउदपुर में 24 सितंबर को शोभित सिंह के यहां बोरिंग करने आए थे। आधा काम पूरा हुआ था कि बारिश के कारण काम रोकना पड़ा। इसके बाद बाढ़ में पंपिंग सेट समेत अन्य सामान डूब गया। कुछ सामान पानी में बह गया, जबकि बचा हुआ इंजन और अन्य सामान सोमवार सुबह नाव के सहारे बाहर निकलवाया गया। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण बोरिंग भी खराब हो गई है। काम की मजदूरी भी फंस गई। बाढ़ के बाद से जो काम ठप रहा सो अलग।
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