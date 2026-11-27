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उन्होंने चौक पुलिस से इम्तियाज के दोस्तों से पूछताछ करने की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के दिन भांजा दोस्तों के साथ पक्का पुल के पास नदी पर गया था। कुछ देर बाद उसके डूबने की सूचना मिली। उन्होंने आशंका जताई है कि उसके दोस्तों ने ही उसे धक्का दिया था। इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय के मुताबिक जांच में पता चला है कि इम्तियाज (15) की मौत नदी में नहाने के दौरान डूबने से हुई है। धक्का दिए जाने की आशंका गलत है। कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है।

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लखनऊ। चौक में सोमवार को गोमती नदी में डूबे ठाकुरगंज के रईस नगर निवासी इम्तियाज (15) का शव बृहस्पतिवार सुबह हसनगंज स्थित नदवा कॉलेज के पास उतराता मिला। घटनास्थल पर पहुंचे सलमान ने शव की शिनाख्त भांजे के रूप में की।