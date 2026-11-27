Lucknow News: 13 दिन डिजिटल अरेस्ट रख ब्यूटी पार्लर संचालिका से आठ लाख ठगे
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:16 AM IST
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लखनऊ। ठाकुरगंज के अशोक नगर निवासी ब्यूटी पार्लर संचालिका विधवा रेखा मिश्रा को साइबर जालसाजों ने 13 दिन डिजिटल अरेस्ट रख आठ लाख रुपये हड़प लिए। मामले में ठाकुरगंज पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है।
रेखा ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिये अमन नाम के युवक से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर उसने व्यवसाय में उनका सहयोग करने की बात की। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माना। उसने उन्हें एक पार्सल में आईफोन 15, तीन ड्रेस, सोने की घड़ी, हीरे की अंगूठी और 10 हजार यूके पाउंड भेजने की बात कही। रेखा के मुताबिक 16 सितंबर को उनके पास व्हाटसएप कॉल आई। फोनकर्ता ने खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताया। कहा कि उनके नाम का पार्सल आया है। पार्सल का वजन और कीमत अधिकृत सीमा से बाहर है, इसलिए उन्हें कस्टम शुल्क देना पड़ेगा।
भुगतान न करने पर बताया अपराधी
रेखा का कहना है कि उन्होंने जब भुगतान से मना किया तो उसने उन्हें अपराधी ठहरा दिया। आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर गिरफ्तारी का डर दिखाया और पूछताछ के बहाने उन्हें 16 से 28 सितंबर तक उन्हें कमरे में बंद रखा। साथ ही भुगतान नहीं करने पर परिवार की हत्या की धमकी देता रहा। परेशान होकर उन्होंने आठ लाख रुपये आरोपी के भेजे गए अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने कॉल काट दी। पीड़िता ने 1930 पर कॉल कर शिकायत की। इसके बाद उन्होंने बुधवार को ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि संकोच के कारण पीड़िता ने ठगी के काफी समय बाद पुलिस को सूचना दी। ऐसे में रकम फ्रीज कराने में थोड़ी समस्या आ रही है। जिस नंबर से फोन आया उसे सर्विलांस पर लगाया गया है।
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रेखा ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिये अमन नाम के युवक से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर उसने व्यवसाय में उनका सहयोग करने की बात की। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माना। उसने उन्हें एक पार्सल में आईफोन 15, तीन ड्रेस, सोने की घड़ी, हीरे की अंगूठी और 10 हजार यूके पाउंड भेजने की बात कही। रेखा के मुताबिक 16 सितंबर को उनके पास व्हाटसएप कॉल आई। फोनकर्ता ने खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताया। कहा कि उनके नाम का पार्सल आया है। पार्सल का वजन और कीमत अधिकृत सीमा से बाहर है, इसलिए उन्हें कस्टम शुल्क देना पड़ेगा।
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भुगतान न करने पर बताया अपराधी
रेखा का कहना है कि उन्होंने जब भुगतान से मना किया तो उसने उन्हें अपराधी ठहरा दिया। आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर गिरफ्तारी का डर दिखाया और पूछताछ के बहाने उन्हें 16 से 28 सितंबर तक उन्हें कमरे में बंद रखा। साथ ही भुगतान नहीं करने पर परिवार की हत्या की धमकी देता रहा। परेशान होकर उन्होंने आठ लाख रुपये आरोपी के भेजे गए अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने कॉल काट दी। पीड़िता ने 1930 पर कॉल कर शिकायत की। इसके बाद उन्होंने बुधवार को ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि संकोच के कारण पीड़िता ने ठगी के काफी समय बाद पुलिस को सूचना दी। ऐसे में रकम फ्रीज कराने में थोड़ी समस्या आ रही है। जिस नंबर से फोन आया उसे सर्विलांस पर लगाया गया है।
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