Lucknow News: बाढ़ के बाद कीचड़ और मच्छरों से जंग, 1,350 सफाईकर्मी मैदान में
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:48 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:48 AM IST
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लखनऊ। बाढ़ का पानी उतरने के बाद फैजुल्लागंज और आसपास के इलाकों में कीचड़, गंदगी और मच्छरों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे निपटने के लिए नगर निगम ने जोन-3 और जोन-6 में सफाई अभियान तेज किया है। दोनों जोन में करीब 1,350 कर्मचारी लगाए गए हैं। नालों की सिल्ट निकालने के लिए 12 मशीनें लगाई गई है।
फैजुल्लागंज, दाउदनगर, लोहरामऊ, मिल्लत नगर और घैला रोड समेत प्रभावित इलाकों में पानी निकालने के लिए 42 पंप लगाए गए हैं। तीन ड्रोन से 76 एकड़ क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है। फॉगिंग के साथ कीचड़ और मलबा हटाने का काम भी चल रहा है।
जोन-6 के सैंथा, हयातनगर, गुलमी खेड़ा, हरिनगर और कैटल कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में 12 डीजल पंपों से जलनिकासी की जा रही है। यहां 36 एकड़ में ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी और अन्य वाहन लगाए गए हैं।
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नगर निगम के मुताबिक, दोनों जोन की करीब 22 किलोमीटर गलियों में फॉगिंग कराई गई है। घर-घर कूड़ा उठाने के लिए भी वाहन लगाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में सेप्टिक टैंकों की सफाई और रुके पानी से कीचड़ हटाने का काम जारी है।
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फैजुल्लागंज, दाउदनगर, लोहरामऊ, मिल्लत नगर और घैला रोड समेत प्रभावित इलाकों में पानी निकालने के लिए 42 पंप लगाए गए हैं। तीन ड्रोन से 76 एकड़ क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है। फॉगिंग के साथ कीचड़ और मलबा हटाने का काम भी चल रहा है।
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जोन-6 के सैंथा, हयातनगर, गुलमी खेड़ा, हरिनगर और कैटल कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में 12 डीजल पंपों से जलनिकासी की जा रही है। यहां 36 एकड़ में ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी और अन्य वाहन लगाए गए हैं।
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नगर निगम के मुताबिक, दोनों जोन की करीब 22 किलोमीटर गलियों में फॉगिंग कराई गई है। घर-घर कूड़ा उठाने के लिए भी वाहन लगाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में सेप्टिक टैंकों की सफाई और रुके पानी से कीचड़ हटाने का काम जारी है।