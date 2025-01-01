Lucknow News: बाढ़ के बाद कीचड़ और मच्छरों से जंग, 1,350 सफाईकर्मी मैदान में

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फैजुल्लागंज, दाउदनगर, लोहरामऊ, मिल्लत नगर और घैला रोड समेत प्रभावित इलाकों में पानी निकालने के लिए 42 पंप लगाए गए हैं। तीन ड्रोन से 76 एकड़ क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है। फॉगिंग के साथ कीचड़ और मलबा हटाने का काम भी चल रहा है।जोन-6 के सैंथा, हयातनगर, गुलमी खेड़ा, हरिनगर और कैटल कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में 12 डीजल पंपों से जलनिकासी की जा रही है। यहां 36 एकड़ में ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी और अन्य वाहन लगाए गए हैं।नगर निगम के मुताबिक, दोनों जोन की करीब 22 किलोमीटर गलियों में फॉगिंग कराई गई है। घर-घर कूड़ा उठाने के लिए भी वाहन लगाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में सेप्टिक टैंकों की सफाई और रुके पानी से कीचड़ हटाने का काम जारी है।