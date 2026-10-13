फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Ayushman patients at KGMU forced to buy medicines from outside

Lucknow News: केजीएमयू में आयुष्मान मरीज को बाहर से खरीदनी पड़ रहीं दवाएं

Tue, 13 Oct 2026 03:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Ayushman patients at KGMU forced to buy medicines from outside
लखनऊ। केजीएमयू में आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती मरीजों को बाहर से दवाएं और जांच कराने की शिकायत सामने आई है। कुलपति की सख्ती के बावजूद मरीजों को परेशानी होने का आरोप है।
विज्ञापन

सुल्तानपुर जिले के भदैया गांव निवासी पूजा सिंह लिवर संबंधी बीमारी, आंतों में सूजन और फेफड़ों में पानी की समस्या से पीड़ित हैं। चार दिन पहले उन्हें केजीएमयू के गांधी वार्ड-दो में बेड नंबर 14 पर भर्ती कराया गया। उनके पति प्रमोद कुमार सिंह किसान हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आयुष्मान कार्ड की जानकारी देने और आयुष्मान मित्र से प्रक्रिया पूरी कराने के बावजूद डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। छोटी-छोटी परचियों पर दवाएं लिखी जा रही हैं और जांच पर अब तक हजारों रुपये खर्च हो चुके हैं।
विज्ञापन

परिजनों का आरोप है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद अस्पताल से दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। वहीं, केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि आयुष्मान योजना के मरीजों को जांच और दवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए। मामले की जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed