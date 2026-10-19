अयोध्या: रामलला के दर्शन होंगे और भी आसान, अब 90 दिन पहले बुक कर सकेंगे दर्शन पास; जानिए प्रक्रिया

रामलला के दर्शन की योजना बनाने वाले श्रद्धालुओं को अब अंतिम समय तक पास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऑनलाइन सुगम दर्शन पास व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। अब श्रद्धालु दर्शन की तारीख से 90 दिन पहले तक पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पास की संख्या भी 975 से बढ़ाकर 2000 प्रतिदिन कर दी गई है।

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नई व्यवस्था में सात चरणों में अग्रिम बुकिंग और दर्शन वाले दिन तत्काल पास जारी करने का प्रावधान किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा, रेल आरक्षण और ठहरने की व्यवस्था पहले से करने में सहूलियत मिलेगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरि ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुगम दर्शन पास व्यवस्था को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। सीईओ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (सेवानिवृत्त), आईटी विभाग और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के बाद नई व्यवस्था के प्रशासनिक क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।अभी तक सुगम दर्शन पास अधिकतम 15 दिन पहले उपलब्ध होते थे। नई व्यवस्था में यह अवधि बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। पास एक साथ जारी करने के बजाय 90, 62, 30, 14, सात, तीन और एक दिन पहले के सात चरणों में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा दर्शन वाले दिन तत्काल पास जारी किए जाएंगे। अलग-अलग चरणों में पास उपलब्ध होने से श्रद्धालुओं को बुकिंग के लिए किसी एक निर्धारित समय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ट्रस्ट ने ऑनलाइन पास की संख्या में भी दोगुने से अधिक की वृद्धि की है। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन उपलब्ध पासों की संख्या 975 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। ट्रस्ट श्रद्धालुओं की मांग, बुकिंग की स्थिति और दर्शन व्यवस्था की समीक्षा करता रहेगा।