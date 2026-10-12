अयोध्या: चंपत राय को आरोपी बनाने पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 15 अक्तूबर को होगी ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक
Ram Temple offerings stolen: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय को आरोपी बनाया जाएगा या नहीं इसको लेकर कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है।
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चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय सहित तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग पर सोमवार को सुनवाई होगी। इस मामले में लंबे समय से चंपत राय को आरोपी बनाए जाने की बात कही जा रही है। अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में अर्जी दी है। पिछली सुनवाई छह तारीख को नहीं हो पाई थी। थाना राम जन्म भूमि पुलिस ने आख्या प्रस्तुत नहीं की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी ने अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को तय की थी। अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल ने 19 सितंबर को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन, गोपाल राव सहित अज्ञात के विरुद्ध मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग है। एक अन्य मंदिर चढ़ावा प्रकरण में ट्रस्टी कृष्ण मोहन की रिपोर्ट पर आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल है। यह आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में दाखिल है।
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक अब 15 को
राम मंदिर में आगामी दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर होने वाली श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अब 15 अक्तूबर को होगी। पहले यह बैठक 11 अक्तूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। अब ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देवगिरी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है।
बैठक में निर्माण समिति के अध्यक्ष सहित ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी और धार्मिक समिति के सदस्य शामिल होंगे। इसमें दीपोत्सव की तैयारियों के साथ राम मंदिर परिसर की भव्य सजावट और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा पर चर्चा होगी।
राम मंदिर में इस बार दीपोत्सव पर करीब डेढ़ लाख दीप जलाने की तैयारी है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ ही दीपोत्सव को भव्य स्वरूप देने की योजना बनाई जा रही है। बैठक में दीप प्रज्ज्वलन की व्यवस्था, सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों समेत तैयारियों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद दीपोत्सव को लेकर आगे की कार्ययोजना तय की जाएगी।