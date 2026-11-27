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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव सोनाली पूनिया, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडेय समेत जनपद के न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 18 विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। विज्ञापन

जिला व सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने कहा कि संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। विद्यार्थियों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। वहीं, डॉ. मनू कालिया ने कहा कि संविधान नागरिकों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बोध कराता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुमित कुमार श्रीवास्तव ने राजकीय विद्यालयों के सशक्तीकरण को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद अतिथियों ने विद्यालय परिसर में चंदन का पौधा लगाया। संचालन डॉ. वसुंधरा सक्सेना ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव सोनाली पूनिया, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडेय समेत जनपद के न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 18 विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया।जिला व सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने कहा कि संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। विद्यार्थियों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। वहीं, डॉ. मनू कालिया ने कहा कि संविधान नागरिकों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बोध कराता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुमित कुमार श्रीवास्तव ने राजकीय विद्यालयों के सशक्तीकरण को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद अतिथियों ने विद्यालय परिसर में चंदन का पौधा लगाया। संचालन डॉ. वसुंधरा सक्सेना ने किया।

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लखनऊ। राजकीय विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं, नवाचार और बेहतर शैक्षिक माहौल से जोड़ने की पहल की गई है। इसके तहत राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज से जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय तक शिक्षा कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। संविधान दिवस पर बुधवार को जुबिली कॉलेज में आयोजित ‘एक स्वर, एक संविधान’ कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुमित कुमार श्रीवास्तव ने यह प्रस्ताव रखा। जिला व सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह और मेंबर सेक्रेटरी डॉ. मनू कालिया ने इस पर सहमति जताते हुए योजना बनाने का आश्वासन दिया।