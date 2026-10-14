फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   AKTU: Physical reporting for B.Pharma students starts today

एकेटीयू: बीफार्मा के छात्रों की फिजिकल रिपोर्टिंग आज से

Wed, 14 Oct 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
AKTU: Physical reporting for B.Pharma students starts today
लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध संस्थानों में बीफार्मा पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। तीन चरणों की काउंसिलिंग में 3338 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है। इनकी 14 से 17 अक्तूबर तक संबंधित संस्थानों में फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से संबद्धता मिलने में देरी के कारण काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब स्पेशल राउंड की काउंसिलिंग 15 से 21 अक्तूबर तक होगी। इसमें नए अभ्यर्थी, खासकर 12वीं पास विद्यार्थी पंजीकरण करा सकेंगे। पहले पंजीकरण करा चुके और सीट नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। स्पेशल राउंड में चाॅइस फिलिंग 22 से 25 अक्तूबर तक और सीट आवंटन 27 अक्तूबर को होगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed