एकेटीयू: आखिरी चरण में 20 हजार दावेदार

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लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में चल रही बीफार्मा की प्रवेश प्रक्रिया आखिरी चरण में है। विशेष चरण की काउंसिलिंग में कुल 20 हजार दावेदार हैं। प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग का रविवार तक होगी। विवि की ओर से बीफार्मा की 37 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पहले तीन चरणों में सीयूईटी यूजी के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की गई। इसमें पंजीकृत 6000 से अधिक के सापेक्ष 3000 विद्यार्थियों ने अपना प्रवेश सुनिश्चित कराया। इसके बाद बची सीटों पर प्रवेश के लिए विशेष चरण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12वीं पास 17 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्य काउंसिलिंग के शेष 3000 सीयूईटी अभ्यर्थियों को मिलाकर इस विशेष चरण में लगभग 20 हजार दावेदार हैं। चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि रविवार है। सीट एलॉटमेंट 27 अक्तूबर को होगा। सीट पाने वाले अभ्यर्थी 28-29 अक्तूबर को प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे।