फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   AKTU: 20,000 contenders in the final phase

एकेटीयू: आखिरी चरण में 20 हजार दावेदार

Sun, 25 Oct 2026 02:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
AKTU: 20,000 contenders in the final phase
लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में चल रही बीफार्मा की प्रवेश प्रक्रिया आखिरी चरण में है। विशेष चरण की काउंसिलिंग में कुल 20 हजार दावेदार हैं। प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग का रविवार तक होगी। विवि की ओर से बीफार्मा की 37 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पहले तीन चरणों में सीयूईटी यूजी के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की गई। इसमें पंजीकृत 6000 से अधिक के सापेक्ष 3000 विद्यार्थियों ने अपना प्रवेश सुनिश्चित कराया। इसके बाद बची सीटों पर प्रवेश के लिए विशेष चरण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12वीं पास 17 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्य काउंसिलिंग के शेष 3000 सीयूईटी अभ्यर्थियों को मिलाकर इस विशेष चरण में लगभग 20 हजार दावेदार हैं। चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि रविवार है। सीट एलॉटमेंट 27 अक्तूबर को होगा। सीट पाने वाले अभ्यर्थी 28-29 अक्तूबर को प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed