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Lucknow News: केजीएमयू में एमबीबीएस की 80 सीटों पर प्रवेश आज से

Mon, 14 Sep 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:48 AM IST
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Admissions to 80 MBBS seats at KGMU begin today.
केजीएमयू
लखनऊ। केजीएमयू में एमबीबीएस की 250 सीटों में से 170 पर दाखिले हो चुके हैं। सोमवार से बची 80 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी 25 सितंबर तक दाखिला ले सकेंगे। केजीएमयू के कलाम सेंटर में चल रही काउंसिलिंग में नीट मेरिट के आधार पर पहले चरण में देशभर के 170 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि राज्य कोटे की सीटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 14 से 17 सितंबर सुबह 11 बजे तक होगा। मेरिट सूची 17 सितंबर को जारी होगी। चॉइस फिलिंग 17 से 19 सितंबर तक और सीट आवंटन 21 सितंबर को होगा। प्रदेश में 2017 में 36 मेडिकल कॉलेज और 4690 एमबीबीएस सीटें थीं। 20 अगस्त 2026 तक कॉलेजों की संख्या 85 और सीटें 13,600 हो गईं। इनमें 49 नए कॉलेज और 8910 अतिरिक्त सीटें बढ़ी हैं। निजी क्षेत्र में कॉलेज 21 से बढ़कर 40 और एमबीबीएस सीटें 2700 से बढ़कर 8250 हो गईं।
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