फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Acquitted of molestation and POCSO charges, sentenced to three months for using abusive language

Lucknow News: छेड़छाड़ और पॉक्सो के आरोप से दोषमुक्त, गाली-गलौज में तीन माह की सजा

Mon, 19 Oct 2026 01:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 19 Oct 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Acquitted of molestation and POCSO charges, sentenced to three months for using abusive language
लखनऊ। हजरतगंज में दस साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दीपक कुमार यादव को गाली-गलौज और धमकाने का दोषी माना है। उसे तीन माह की सजा दी गई, जो पहले काटी गई जेल में समायोजित की गई है। दीपक को छेड़छाड़, पॉक्सो और एससी-एसटी जैसी गंभीर धाराओं से दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन

वादिनी ने जून 2016 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि दीपक ने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने दीपक को 22 जून 2016 को गिरफ्तार किया था। सुनवाई में कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास और जातिसूचक गाली के साक्ष्य नहीं पाए। साक्ष्यों के आधार पर मूल घटना गाली-गलौज की ही थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने तीन माह जेल काटी है। इसलिए दी गई सजा को उसी में समायोजित किया जाए। आरोपी जमानत पर था इसलिए उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किया जा जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed