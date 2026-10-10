Lucknow News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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थाना प्रभारी कपिल गौतम के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने पांच अक्तूबर को मूलरूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां क्षेत्र के मझगवां निवासी लल्लन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि घटना के वक्त उनकी बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी लल्लन वर्तमान में बिजनौर की कल्प सिटी के पास झुग्गी-झोपड़ी में रहकर मजदूरी करता है।

सरोजनीनगर। बिजनौर इलाके में चार दिन पहले 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी लल्लन बसोर को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।