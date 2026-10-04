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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   AC double-decker stranded in Ghaziabad for three hours; Shramjeevi also delayed.

Lucknow News: गाजियाबाद में तीन घंटे फंसी रही एसी डबलडेकर, श्रमजीवी भी लेट

Sun, 04 Oct 2026 02:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:27 AM IST
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AC double-decker stranded in Ghaziabad for three hours; Shramjeevi also delayed.
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। गाजियाबाद सेक्शन में चल रहे इंजीनियरिंग कार्यों की वजह से शनिवार को लखनऊ से आनंदविहार के बीच चलने वाली डबलडेकर एक्सप्रेस, श्रमजीवी सहित कई ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ। उत्तर रेलवे प्रशासन गाजियाबाद स्टेशन के पैदल पुल का जीर्णोद्धार करा रहा है। इसके चलते प्लेटफाॅर्म नंबर चार पर मेगा ब्लाॅक लिया गया है। इससे एसी डब डेकर सहित कई ट्रेनें गाजियाबाद से फंस रही हैं। शनिवार को यह गाजियाबाद पहुंचकर तीन घंटे तक फंसी रही। नई दिल्ली से छूटकर श्रमजीवी एक्सप्रेस भी गाजियाबाद से पहले लगभग एक घंटा तक खड़ी रही।
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