Lucknow News: पटना नगर निगम के दल ने देखी लखनऊ की सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। पटना नगर निगम के 14 पार्षदों और एक अपर नगर आयुक्त के दल ने सोमवार को शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। दल ने घर-घर कूड़ा संग्रहण, आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से गीले-सूखे कचरे के पृथक्करण, कचरा परिवहन, स्थानांतरण केंद्र और प्रसंस्करण व्यवस्था की जानकारी ली।
टीम ने 1090 चौराहे स्थित स्थानांतरण केंद्र का निरीक्षण कर कचरा संग्रहण और परिवहन की कार्यप्रणाली समझी। अधिकारियों ने केंद्र की व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। दल ने मैन्युअल और यांत्रिक सड़क सफाई की व्यवस्था भी देखी। इसके अलावा चार्जिंग केंद्र का निरीक्षण कर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की पहल की जानकारी ली। टीम ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर वहां संचालित एकीकृत कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली भी देखी।
विज्ञापन
टीम ने 1090 चौराहे स्थित स्थानांतरण केंद्र का निरीक्षण कर कचरा संग्रहण और परिवहन की कार्यप्रणाली समझी। अधिकारियों ने केंद्र की व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। दल ने मैन्युअल और यांत्रिक सड़क सफाई की व्यवस्था भी देखी। इसके अलावा चार्जिंग केंद्र का निरीक्षण कर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की पहल की जानकारी ली। टीम ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर वहां संचालित एकीकृत कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली भी देखी।
विज्ञापन