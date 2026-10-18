Lucknow News: बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी

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शनिवार को बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में भरा पानी निकलवा रहे अभिषेक ने बताया कि जलस्तर बढ़ता देखकर उन्होंने अधिकांश सामान दूसरी मंजिल पर रखवा दिया था। इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बेसमेंट में अभी पानी भरा है। इसे निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। वसीउल्ला की दुकान के बेसमेंट में भी पानी है। बताया कि नुकसान तो हुआ है, आपदा में अपने हाथ तो कुछ नहीं रहता। दुकानों की सफाई कर काम शुरू कर दिया है। मनोज भी दुकान की सफाई में जुटे थे। दाउदनगर की मामा कॉलोनी के मुख्य रास्ते के किनारे बनी अधिकांश दुकानों के बेसमेंट में अभी पानी भरा है।बाढ़ के पानी के तेज बहाव से कई दुकानों के शटर नीचे से टूट गए हैं। अभिषेक की दो दुकानों के शटर को नुकसान पहुंचा है। बताया कि बचाव कार्य की वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही से पानी की तेज हिलोरें और बहाव से नुकसान हुआ है। कई दुकानों की फर्श को भी नुकसान पहुंचा है।घरों से पानी निकल चुका है। अब सिर्फ गलियों, खाली प्लॉटों और कुछ कॉलोनियों के मुख्य रास्तों पर एक फीट तक पानी रह गया है। इस वजह से अधिकांश नावों का संचालन थम गया है। लोग पानी से होकर आवाजाही कर रहे हैं। लोगों को अभी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।