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Lucknow News: बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी

Sun, 18 Oct 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:59 AM IST
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A soothing balm for the wounds left by the floods life is getting back on track.
बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।
लखनऊ। घरों और दुकानों में पानी भरने से नुकसान झेलने वाले फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावितों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। खुद को दिलासा देकर लोग बिखरा सामान समेट रहे हैं। बीमारियों से बचाव के उपाय भी अपना रहे हैं। रिश्तेदारों के यहां और बाहर किराये पर रहने वाले लोग घरों में लौटने लगे हैं।
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शनिवार को बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में भरा पानी निकलवा रहे अभिषेक ने बताया कि जलस्तर बढ़ता देखकर उन्होंने अधिकांश सामान दूसरी मंजिल पर रखवा दिया था। इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बेसमेंट में अभी पानी भरा है। इसे निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। वसीउल्ला की दुकान के बेसमेंट में भी पानी है। बताया कि नुकसान तो हुआ है, आपदा में अपने हाथ तो कुछ नहीं रहता। दुकानों की सफाई कर काम शुरू कर दिया है। मनोज भी दुकान की सफाई में जुटे थे। दाउदनगर की मामा कॉलोनी के मुख्य रास्ते के किनारे बनी अधिकांश दुकानों के बेसमेंट में अभी पानी भरा है।
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तेज बहाव में टूटे दुकानों के शटर
बाढ़ के पानी के तेज बहाव से कई दुकानों के शटर नीचे से टूट गए हैं। अभिषेक की दो दुकानों के शटर को नुकसान पहुंचा है। बताया कि बचाव कार्य की वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही से पानी की तेज हिलोरें और बहाव से नुकसान हुआ है। कई दुकानों की फर्श को भी नुकसान पहुंचा है।
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नाव थमी, पानी से होकर गुजर रहे लोग
घरों से पानी निकल चुका है। अब सिर्फ गलियों, खाली प्लॉटों और कुछ कॉलोनियों के मुख्य रास्तों पर एक फीट तक पानी रह गया है। इस वजह से अधिकांश नावों का संचालन थम गया है। लोग पानी से होकर आवाजाही कर रहे हैं। लोगों को अभी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

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बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

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बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

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बाढ़ के जख्माें पर सांत्वना का मरहम..पटरी पर लौट रही जिंदगी।

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