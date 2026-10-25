Lucknow News: 27 को सजेगी घराना संगीत की महफिल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:32 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:32 AM IST
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लखनऊ। संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में प्रदेश के प्राचीन कलाकारों की स्मृति में घराना संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में वरिष्ठ रंगकर्मी पद्मश्री अनिल रस्तोगी मुख्य अतिथि होंगे। शुरुआत अयोध्या के कौशिकी झा और देव प्रकाश के युगल पखावज वादन से होगी। इसके बाद नागपुर की गायिका डॉ. साधना शिलेदार शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगी। नोएडा के विश्वदीप कथक नृत्य से कार्यक्रम का समापन करेंगे।
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