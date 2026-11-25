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बच्ची का जन्म गर्भावस्था के 31 सप्ताह तीन दिन में ही हो गया था। समय से पहले जन्म के कारण उसे सांस लेने में परेशानी हुई। उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और फिर पीजीआई की एनआईसीयू में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसे सेप्सिस और मेनिन्जाइटिस भी हो गया। लंबे समय तक एंटीबायोटिक देने के लिए डॉक्टरों ने उसकी नस में पीआईसीसी लाइन डाली थी। ये लाइन बहुत पतली नली होती है, जिससे कई दिनों तक बिना बार-बार सुई लगाए दवा दी जाती है।जन्म के 26वें दिन अचानक बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टरों ने तुरंत जांच की तो सबके होश उड़ गए। पीआईसीसी लाइन टूटकर उसका पांच सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा दिल के दाएं हिस्से में पहुंच गया था। ये टुकड़ा वहीं रहता तो दिल की धड़कन बिगड़ सकती थी, खून का थक्का बन सकता था और जान भी जा सकती थी। बच्ची का वजन इतना कम था कि दिल की बड़ी सर्जरी करना भी बेहद खतरनाक था।ऐसे में नवजात रोग और हृदय रोग विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने एक नया रास्ता चुना। बिना दिल को खोले, पैर की नस के रास्ते एक पतला सा स्नेयर (फंदा) अंदर डाला गया। एक्सरे की मदद से दिल में फंसे टुकड़े को पकड़ा गया और धीरे-धीरे बाहर निकाल लिया गया। पूरी प्रक्रिया में बच्ची को कोई बड़ा चीरा नहीं लगा। कुछ ही देर में खतरा टल गया।इस सफल प्रक्रिया के बाद बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। टीम में डॉ. आरके क्षेत्रपाल, डॉ. शिवेंद्र, डॉ. अनिता सिंह, डॉ. आकांक्षा वर्मा और डॉ. फौजिया फरहत शामिल रहीं। यह पूरी प्रक्रिया विभागाध्यक्ष डॉ. कीर्ति एम. नरमजे के मार्गदर्शन में हुई। हृदय रोग टीम का नेतृत्व डॉ. अंकित साहू और प्रो. आदित्य कपूर ने किया।