Lucknow News: भाजपा अनुसूचित मोर्चा की 47 सदस्यीय कार्यसमिति घोषित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:43 AM IST
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लखनऊ। भाजपा लखनऊ महानगर इकाई के अनुसूचित मोर्चा की 47 सदस्यीय कार्यसमिति की घोषणा की गई है। मोर्चा के महानगर अध्यक्ष कुंदन गौतम ने सोमवार को नामों की सूची जारी की।
मीडिया प्रभारी अनुराग साहू ने बताया कि मनोज वाल्मीकि, गणेश कनौजिया, सुनील कुमार, मनोज कुमार रावत, गोविंद रावत, पिंटू कुमार, हिमांशु रावत और राजा सोनकर उपाध्यक्ष, देश प्रेमी विक्की, संजय धानुक और आयुष कुमार महामंत्री, देवकुश, अमन सोनकर, राज गौतम, अंशु कनौजिया, समीर रंजन, ऋषभ सोनकर, संतोष कुमार धानुक और विशाल वाल्मीकि मंत्री नियुक्त हुए हैं। गीता वर्मा कार्यालय मंत्री, अयोध्या प्रसाद और धरम बाबा सह कार्यालय मंत्री, अंशु कुमार रावत कोषाध्यक्ष, मनोज कुमार और ज्ञान चंद्र सह कोषाध्यक्ष, दीपक कुमार मीडिया संयोजक, महेंद्र कुमार और राजू रावत सह मीडिया संयोजक, दीपांशु सोनकर सोशल मीडिया संयोजक, शशिकांत राव और विनोद धीमान सह सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए हैं।
विशाल कुमार शोध प्रमुख, अजय कुमार धानुक और वीना सोनवानी सह शोध प्रमुख, पुष्किन चौधरी आईटी संयोजक, शिवा वाल्मीकि और आकाश प्रधान सह आईटी संयोजक बनाए गए हैं। पुनीत गौतम, आदित्य दीवान और रूप चंद्र वाल्मीकि, अजय कनौजिया, विकास गौतम, प्रवीण सोनकर, चंदन प्रकाश धानुक, रवि गौतम, नरेश रावत और विनोद गौतम कार्यसमिति सदस्य बनाए गए हैं।
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मीडिया प्रभारी अनुराग साहू ने बताया कि मनोज वाल्मीकि, गणेश कनौजिया, सुनील कुमार, मनोज कुमार रावत, गोविंद रावत, पिंटू कुमार, हिमांशु रावत और राजा सोनकर उपाध्यक्ष, देश प्रेमी विक्की, संजय धानुक और आयुष कुमार महामंत्री, देवकुश, अमन सोनकर, राज गौतम, अंशु कनौजिया, समीर रंजन, ऋषभ सोनकर, संतोष कुमार धानुक और विशाल वाल्मीकि मंत्री नियुक्त हुए हैं। गीता वर्मा कार्यालय मंत्री, अयोध्या प्रसाद और धरम बाबा सह कार्यालय मंत्री, अंशु कुमार रावत कोषाध्यक्ष, मनोज कुमार और ज्ञान चंद्र सह कोषाध्यक्ष, दीपक कुमार मीडिया संयोजक, महेंद्र कुमार और राजू रावत सह मीडिया संयोजक, दीपांशु सोनकर सोशल मीडिया संयोजक, शशिकांत राव और विनोद धीमान सह सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए हैं।
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विशाल कुमार शोध प्रमुख, अजय कुमार धानुक और वीना सोनवानी सह शोध प्रमुख, पुष्किन चौधरी आईटी संयोजक, शिवा वाल्मीकि और आकाश प्रधान सह आईटी संयोजक बनाए गए हैं। पुनीत गौतम, आदित्य दीवान और रूप चंद्र वाल्मीकि, अजय कनौजिया, विकास गौतम, प्रवीण सोनकर, चंदन प्रकाश धानुक, रवि गौतम, नरेश रावत और विनोद गौतम कार्यसमिति सदस्य बनाए गए हैं।
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