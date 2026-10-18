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Lucknow News: 24 विद्यार्थियों ने किया अमौसी एयरपोर्ट का शैक्षणिक भ्रमण

Sun, 18 Oct 2026 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:03 AM IST
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24 students went on an educational visit to Amausi Airport.
लखनऊ। एटीसी गिल्ड लखनऊ ने अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स डे के अवसर पर बरौली खलीलाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय के 24 छात्रों को अमौसी एयरपोर्ट का शैक्षणिक भ्रमण कराया। विद्यार्थियों ने एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग, नागरिक उड्डयन विभाग, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एरिया कंट्रोल सेंटर और मौसम विभाग का भ्रमण किया। विभागों की कार्यप्रणाली, हवाई यातायात नियंत्रण, विमान संचालन, विमानन प्रशिक्षण की जानकारी ली। इस मौके पर सहायक महा प्रबंधक एटीसी आरपी सिंह, एटीसी गिल्ड के सचिव सुदर्शन यादव, खंड शिक्षाधिकारी प्रमेंद्र कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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