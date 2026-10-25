फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   14-member blind cricket team for UP announced

Lucknow News: यूपी की 14 सदस्यीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम घोषित

Sun, 25 Oct 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
14-member blind cricket team for UP announced
लखनऊ। भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित नागेश ट्रॉफी (2026-27) के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की 14 सदस्यीय टीम घोषित हुई। यह राष्ट्रीय टूर्नामेंट 26 से 30 अक्तूबर 2026 तक अंबाला (चंडीगढ़) में खेला जाएगा। यूपी नेत्रहीन एसोसिएशन के सचिव मो. अनीश राजा ने बताया कि शौकत अली (बी 1) को सौंपी गई है। दिनेश कुमार (बी 2) उप-कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे। शौकत अली वर्तमान में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हैं।
विज्ञापन

टीम का चयन आजमगढ़ में 21 से 24 अक्तूबर तक चले चयन एवं अभ्यास शिविर के प्रदर्शन के आधार पर हुआ। विपिन कुमार टीम के कोच और रामकृष्णन मैनेजर के रूप में रहेंगे। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश ग्रुप-ई में चंडीगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भिड़ेगा। टीम का पहला मुकाबला 26 अक्तूबर को मध्य प्रदेश से होगा। इसके बाद 27 अक्तूबर को चंडीगढ़ और 28 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश से मैच होंगे। 29 अक्तूबर को तमिलनाडु और 30 अक्तूबर को पश्चिम बंगाल के खिलाफ टीम खेलेगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed