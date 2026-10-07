फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   13 filed nomination papers on the last day; scrutiny of papers to take place today.

Lucknow News: अंतिम दिन 13 ने भरे परचा, आज होगी नामांकन पत्रों की जांच

Wed, 07 Oct 2026 02:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
13 filed nomination papers on the last day; scrutiny of papers to take place today.
नामांकन के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नामांकन करते प्रत्याशी।
लखनऊ। विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन दोनों खंडों में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनमें स्नातक खंड में नौ और शिक्षक खंड में चार प्रत्याशी हैं। शिक्षक खंड में विद्या सागर, सुशील कुमार, रवींद्र कुमार त्रिपाठी और दीन दयाल गुप्त ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर परचा दाखिल किया।
विज्ञापन

वहीं, स्नातक खंड में अवनीश सिंह, विनोद कुमार वर्मा, वकील अहमद अंसारी, मोहम्मद आफाक उस्मानी, रामचंद्र तिवारी, शैलेंद्र सिंह, कांति सिंह, अवनीश कुमार वर्मा और कांति देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर विजय विश्वास पंत ने बताया कि अब सात अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नौ अक्तूबर को नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी। मतदान 23 अक्तूबर को और मतगणना 27 अक्तूबर को होगी।
विज्ञापन



ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे भाजपा प्रत्याशी, ब्रजेश पाठक ने बढ़ाया उत्साह



लखनऊ। सोमवार को सादगी के साथ नामांकन करा चुके पार्टी के दोनों प्रत्याशी मंगलवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल-नगाड़ों की धुन पर, नारेबाजी करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पहुंचकर शिक्षक खंड के भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी और स्नातक खंड के अवनीश कुमार सिंह का उत्साहवर्धन किया। उप मुख्यमंत्री नामांकन स्थल तक प्रत्याशी के साथ गए। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन का एक-एक सेट और दाखिल किया। सोमवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में पहुंच कर नामांकन करने वाली स्नातक खंड से सपा प्रत्याशी कांति सिंह ने मंगलवार को सादगी के साथ नामांकन का एक और सेट दाखिल किया।

नामांकन के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नामांकन करते प्रत्याशी।

नामांकन के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नामांकन करते प्रत्याशी।

नामांकन के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नामांकन करते प्रत्याशी।

नामांकन के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नामांकन करते प्रत्याशी।

नामांकन के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नामांकन करते प्रत्याशी।

नामांकन के दौरान पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नामांकन करते प्रत्याशी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed