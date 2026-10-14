फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   1,200 daily passengers affected by cancellation of flights to Riyadh and Jeddah

Lucknow News: रियाद, जेद्दा की उड़ानें रद्द होने से 1200 दैनिक यात्री प्रभावित

Wed, 14 Oct 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
1,200 daily passengers affected by cancellation of flights to Riyadh and Jeddah
लखनऊ। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे समेत तब्बुक और जीजान एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद उड़ानों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। हालात को देखते हुए इंडिगो ने रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना की सभी उड़ानें 17 अक्तूबर तक निरस्त कर दी हैं। चौधरी चरण सिंह से रियाद की दो उड़ानें रद्द किए जाने से करीब 1200 दैनिक यात्री प्रभावित हुए हैं।
विज्ञापन

जानकारी अनुसार लखनऊ से रियाद जाने वाली फ्लाइनास की नियमित उड़ानें एक्सवाई 334 और एक्सवाई 320 रद्द कर दी गई हैं। इससे प्रभावित यात्रियों में बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगार शामिल हैं। इन सीधी उड़ानों के अलावा इंडिगो, एयर इंडिया और आकासा एयरलाइंस की कनेक्टिंग उड़ानों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें। अचानक उड़ानें रद्द होने से रियाद में फंसे भारतीय पर्यटक और लखनऊ से यात्रा की योजना बनाने वाले परेशान हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed