PM Modi Cabinet Reshuffle Live: निशंक, गंगवार और देबोश्री ने मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, मीनाक्षी-अनुप्रिया पीएम आवास पर मौजूद

12:53 PM, 07-Jul-2021

दिल्ली: असम के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल अपने आवास से रवाना हुए।

Delhi: Former Assam CM & BJP leader Sarbananda Sonowal leaves from his residence pic.twitter.com/xJkCjJp126