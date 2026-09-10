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अरुणाचल: दिबांग घाटी के नवोदय विद्यालय के विकास की डीसी ने की समीक्षा, सुविधाओं का लिया जायजा

Thu, 10 Sep 2026 09:11 PM IST
एन अर्जुन
N Arjun एन अर्जुन
Updated Thu, 10 Sep 2026 09:11 PM IST
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Arunachal: DC reviews development of Navodaya Vidyalaya in Dibang Valley, takes stock of facilities
पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के अनिनी स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) की बैठक हुई। इसमें स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धियों, आधारभूत ढांचे, छात्र कल्याण और विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता दिबांग घाटी के उपायुक्त यशवंत मीणा ने की।
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बैठक में विद्यालय के मौजूदा कामकाज और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने विद्यार्थियों के सीखने के माहौल को बेहतर बनाने और स्कूल की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जरूरी कदमों पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान विद्यालय की जरूरतों, मौजूदा संसाधनों और भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे भी सामने रखे गए।
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सुरक्षित और अनुकूल माहौल पर जोर
उपायुक्त यशवंत मीणा ने विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सहयोगी और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ उनके समग्र विकास के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। पढ़ाई के बेहतर माहौल के लिए आधारभूत सुविधाओं का मजबूत होना महत्वपूर्ण है।
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उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति और स्कूल प्रशासन को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन संस्थान की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरसंभव सहयोग करेगा। उन्होंने विद्यालय के आधारभूत ढांचे और विद्यार्थियों से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही।

स्कूल परिसर का भी किया निरीक्षण
बैठक के बाद उपायुक्त ने वीएमसी सदस्यों और विद्यालय के अधिकारियों के साथ स्कूल परिसर का दौरा किया। इस दौरान स्कूल की इमारतों, मेस और छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। टीम ने विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेने के साथ निर्माणाधीन ढांचों और चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं और भविष्य में विकसित की जा रही सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने मौजूदा ढांचे और जारी निर्माण कार्यों की स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया।


विद्यार्थियों की सुविधाओं को प्राथमिकता
वीएमसी की बैठक और उसके बाद हुए निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालय के विकास की दिशा में जरूरी कदमों को आगे बढ़ाना रहा। प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। अनिनी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में स्थित इस आवासीय विद्यालय में सुविधाओं को मजबूत करना विद्यार्थियों की शिक्षा और समग्र विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



 
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