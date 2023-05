पढ़ें 5 मई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:00 AM, 05-May-2023 Sonipat News: खुद का बेटा नहीं तो बच्चों को अपना मानकर दी शिक्षा If not his own son, he gave education to the children as his own. और पढ़ें

01:00 AM, 05-May-2023 Jhansi News: उमा भारती ने ट्वीट कर की टीटीई की शिकायत, रेलवे ने किया निलंबित उमा भारती ने ट्वीट कर की टीटीई की शिकायत, रेलवे ने किया निलंबित उमा भारती ने ट्वीट कर की टीटीई की शिकायत, रेलवे ने किया निलंबित और पढ़ें

12:59 AM, 05-May-2023 Archery: एशिया कप तीरंदाजी में भारतीय टीम का कमाल, रिकर्व और कंपाउंड मिश्रित युगल के फाइनल में बनाई जगह भारतीय तीरंदाजों ने इस तरह से इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के सभी 10 वर्गों के फाइनल में जगह बनाई है और उसकी निगाह अब दांव पर लगे सभी स्वर्ण पदक जीतकर क्लीन स्वीप करने पर लगी है। और पढ़ें

12:59 AM, 05-May-2023 Aaj Ka Mesh Rashifal: आज का मेष राशिफल 05 मई, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन माता-पिता से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिससे उनका मन भी परेशान रहेगा। बिजनेस के कामों को लेकर आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा। और पढ़ें

12:58 AM, 05-May-2023 Mirzapur News: मारपीट में 14 बराती घायल 14 wedding guests injured in the fight 14 wedding guests injured in the fight और पढ़ें

12:57 AM, 05-May-2023 Sonebhadra News: मां और दीवान पर हमला करने वाला युवक गिरफ्तार Youth arrested for attacking mother and dewan Youth arrested for attacking mother and dewan और पढ़ें

12:57 AM, 05-May-2023 Chandauli News: पत्नी की हत्या के बाद युवक ने रेता अपना गला After killing his wife, the young man slit his throat After killing his wife, the young man slit his throat और पढ़ें

12:57 AM, 05-May-2023 Kushinagar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत जिले के सभी माननीयों ने किया मतदान नगर निकाय चुनाव में आम लोगों के साथ जिले के माननीयों ने भी मतदान किया। इसके बाद जलपान किया। मतदान करने के बाद माननीयों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक लोगों से मतदान करने की अपील की। नगर निकाय चुनाव में आम लोगों के साथ जिले के माननीयों ने भी मतदान किया। इसके बाद जलपान किया। मतदान करने के बाद माननीयों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक लोगों से मतदान करने की अपील की। और पढ़ें

12:57 AM, 05-May-2023 Sonebhadra News: फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक और एजेंंट समेत पांच पर केस Case on five including branch manager and agent of finance company Case on five including branch manager and agent of finance company और पढ़ें

12:57 AM, 05-May-2023 Hathras News: पहलवानों पर लाठीचार्ज के विरोध में दिया धरना जंतर-मंतर पर पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान यूनियन ने बृहस्पतिवार को कस्बा बिसावर के पैंठ बाजार में धरना-प्रदर्शन किया। और पढ़ें

12:57 AM, 05-May-2023 Chandauli News: भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने भांजी लाठियां BJP and Congress workers clashed, police lathi Charged BJP and Congress workers clashed, police lathi Charged और पढ़ें

12:57 AM, 05-May-2023 Fatehpur News: चुनाव दौरान शराब बरामदगी में छह पर मुकदमा फतेहपुर। खखरेरू और कोतवाली पुलिस ने शराब बरामदगी के मामलों में छह पर मुकदमा दर्ज किया है। खखरेरू थाना क्षेत्र के नंदन का पुरवा के पास शराब लदी बोलेरो पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फतेहपुर। खखरेरू और कोतवाली पुलिस ने शराब बरामदगी के मामलों में छह पर मुकदमा दर्ज किया है। खखरेरू थाना क्षेत्र के नंदन का पुरवा के पास शराब लदी बोलेरो पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और पढ़ें