पढ़ें 28 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:59 AM, 28-Jul-2023 Manipur Video Case: मणिपुर वायरल वीडियो मामले की जांच CBI को सौंपी गई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी मणिपुर हिंसा के बीच हाल ही वायरल हुए एक वीडियो के मामले में गृहमंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मामले का संज्ञान लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। और पढ़ें

12:56 AM, 28-Jul-2023 जलवायु परिवर्तन: यूएन प्रमुख बोले- ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म अब सिर्फ ग्लोबल उबाल, जी 20 को लेकर जताई उम्मीद गुटेरेस ने विश्व के सभी नेताओं से कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर अब कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब दूसरों का इंतजार करने का समय चला गया है। बढ़ते तापमान के कारण हमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे पास कई महत्वपूर्ण अवसर हैं। और पढ़ें

12:56 AM, 28-Jul-2023 Barnala News: नहरी पानी पर हुआ विवाद, चाकू मारकर की व्यक्ति की हत्या, बाप-बेटे के खिलाफ केस दर्ज धनौला थाने के प्रभारी लखविंदर सिंह ने कहा कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरनाला सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने परिजनों के बयान पर मुख्तियार सिंह और उसके बेटे भूपिंदर सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Chandauli News: पौने नौ तक स्कूल नहीं खुला, ग्रामीणों ने जड़ा ताला The school did not open till a quarter to nine, the villagers locked The school did not open till a quarter to nine, the villagers locked और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 दिव्यांगों को मिल सकता है 3000 मासिक पेंशन का तोहफा : मक्कड़ Divyang can get a gift of 3000 monthly pension: Makkar और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Una News: सट्टेबाजों पर रेड करने पहुंची महिला समेत पांच पुलिस कर्मियों को बनाया बंधक संतोषगढ़ नगर परिषद में सट्टेबाजों और अवैध रूप से ऑनलाइन लॉटरी का काम करने वाले लोगों पर रेड करने पहुंची पुलिस टीम को शातिरों ने बंधक बना लिया। संतोषगढ़ नगर परिषद में सट्टेबाजों और अवैध रूप से ऑनलाइन लॉटरी का काम करने वाले लोगों पर रेड करने पहुंची पुलिस टीम को शातिरों ने बंधक बना लिया। और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Aligarh News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत बुधवार की शाम दिल्ली-कानपुर रेलवे ट्रैक पर कुलवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने तलाश शुरू की तब रेलवे पटरी पर क्षत-विक्षत हालत में शव पड़ा मिला। बुधवार की शाम दिल्ली-कानपुर रेलवे ट्रैक पर कुलवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने तलाश शुरू की तब रेलवे पटरी पर क्षत-विक्षत हालत में शव पड़ा मिला। और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Pilibhit News: वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने दो घंटे किया कार्य बहिष्कार अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति के कर्मचारियों का पिछले तीन माह से वेतन न मिल पाने के कारण कर्मचारियाें ने अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से धरना देकर दो घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इससे वहां पहुंचने वाले मरीजों को काफी समस्याएं आईं। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति के कर्मचारियों का पिछले तीन माह से वेतन न मिल पाने के कारण कर्मचारियाें ने अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से धरना देकर दो घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इससे वहां पहुंचने वाले मरीजों को काफी समस्याएं आईं। और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Charkhi Dadri News: तीन लाख की राशि खुर्द-बुर्द करने पर पूर्व महिला सरपंच और तत्कालीन ग्राम सचिव पर केस दर्ज बौंदकलां। एमपी फंड से मिली तीन लाख की ग्रांट खुर्द-बुर्द करने पर बौंदकलां थाना पुलिस ने बौंदकलां की पूर्व सरपंच अनीता और तत्कालीन ग्राम सचिव राहुल पर मामला दर्ज किया है। बौंदकलां। एमपी फंड से मिली तीन लाख की ग्रांट खुर्द-बुर्द करने पर बौंदकलां थाना पुलिस ने बौंदकलां की पूर्व सरपंच अनीता और तत्कालीन ग्राम सचिव राहुल पर मामला दर्ज किया है। और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Una News: दुकान से 16 बोतल देसी शराब बरामद हरोली क्षेत्र के भदसाली में एक किराने की दुकान से 16 बोतल अवैध देसी शराब बरामद हुई है। हरोली क्षेत्र के भदसाली में एक किराने की दुकान से 16 बोतल अवैध देसी शराब बरामद हुई है। और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Aligarh News: खैर में सड़क हादसे में महिला की मौत, दो घायल बुधवार की शाम करीब छह बजे कोतवाली क्षेत्र के गांव नयावास नहर पुल के पास बाइक मेें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे मेें बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। बुधवार की शाम करीब छह बजे कोतवाली क्षेत्र के गांव नयावास नहर पुल के पास बाइक मेें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे मेें बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। और पढ़ें

12:54 AM, 28-Jul-2023 Baghpat News: कंडेरा गांव के प्रधानपति पर सचिव का डोंगल छीनकर नियम विरुद्ध भुगतान का आरोप The president of Kandera village was accused of snatching the secretary's dongle and paying against the rules और पढ़ें

12:53 AM, 28-Jul-2023 Baghpat News: बच्चों को भूसे की तरह भरकर दौड़ रहे स्कूली वाहन School vehicles running with children like straw और पढ़ें