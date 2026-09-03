कृष्णा-गोदावरी बेसिन में समुद्र के नीचे खिसकी जमीन?: भारत ने शुरू की जांच, मिले बड़े सबूत

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देश में पहाड़ और चट्टानें खिसकने की घटनाएं तो सामने आती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में भी जमीन का बड़ा हिस्सा अचानक खिसकने लगा है। वैज्ञानिकों को बंगाल की खाड़ी में कृष्णा-गोदावरी बेसिन के नीचे समुद्र तल में हुए एक बेहद बड़े भूस्खलन के सबूत मिले हैं।