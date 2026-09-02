कौन हैं अन्ना हजारे?: सैनिक से समाजसेवी तक कैसे बदली जिंदगी? एक आंदोलन से हिली थी सरकार और घर-घर पहुंचा नाम

2003 का आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण था?

2003 में अन्ना ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, सूचना के अधिकार, ग्रामसभा की शक्तियों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर बड़ा अनशन किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया। इसी दौर में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जनजागरण यात्राएं भी कीं।



2000 के दशक में भी जारी रहा संघर्ष

2000 के दशक में अन्ना ने सूचना के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध किया। सहकारी संस्थाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किए। उनके आंदोलन का तरीका मुख्य रूप से अनशन, सत्याग्रह, जनजागरण और सरकार पर सार्वजनिक दबाव बनाने पर आधारित रहा।



2011: आंदोलन जिसने अन्ना को पूरे देश में पहचान दिलाई

अन्ना के सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। 5 अप्रैल 2011 को उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मजबूत लोकपाल कानून की मांग को लेकर अनशन शुरू किया।



लोकपाल को आसान भाषा में समझें तो यह भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र संस्था की परिकल्पना थी। अन्ना की मांग थी कि लोकपाल को पर्याप्त स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाएं। आंदोलन को देशभर में व्यापक समर्थन मिला। इसके बाद सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संयुक्त मसौदा समिति बनाई गई।



अगस्त 2011 में फिर बड़ा आंदोलन

अप्रैल के आंदोलन के बाद भी सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। अगस्त 2011 में अन्ना ने फिर अनशन किया। इस बार आंदोलन और बड़ा हुआ और दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे।



देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून की मांग राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई।

लोकपाल का विचार अन्ना के आंदोलन से कई दशक पहले से मौजूद था। इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 संसद से पारित हुआ और 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ।