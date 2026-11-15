केरलम: खेत में टूटे बिजली के तार ने ली युवक की जान, राज्य विद्युत बोर्ड ने मांगी माफी; जांच के आदेश भी जारी

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पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान तिरुरंगडी के चेरुमुक्कू निवासी शिहाबुद्दीन के बेटे जुनैद के रूप में हुई है। रविवार को छुट्टी होने के कारण वह अपने दोस्तों के साथ घर के पास स्थित धान के खेत में ट्रैक्टर से जुताई देखने गया था। इसी दौरान खेत में जमीन पर पड़ा बिजली के खंभे से जुड़ा टूटा हुआ स्टे वायर उसके संपर्क में आ गया। तार में करंट होने के कारण जुनैद उसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।स्थानीय लोगों के अनुसार, जुनैद के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने उन्हें तार के पास जाने से रोक दिया। इस वजह से उसके दोस्त भी करंट की चपेट में आने से बच गए। लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद केएसईबी अधिकारियों को बार-बार फोन कर बिजली आपूर्ति बंद करने की मांग की गई, लेकिन बिजली काटने में काफी देर हुई। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि इलाके में कई स्टे वायर लंबे समय से खराब हालत में हैं। बिजली की लाइनें भी खतरनाक तरीके से काफी नीचे लटक रही हैं। जिस धान के खेत में हादसा हुआ, वहां सालभर किसानों और मछुआरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में बिजली के तारों की खराब स्थिति लोगों के लिए लगातार खतरा बनी हुई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने जुनैद की मौत पर दुख जताया और मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने तिरुरंगडी के डिप्टी चीफ इंजीनियर को जल्द से जल्द तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही हुई थी और क्या बिजली लाइनों की खतरनाक स्थिति को लेकर पहले की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया गया था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।केरलम राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) ने बयान जारी कर जुनैद की मौत पर गहरा दुख जताया और परिवार से माफी मांगी। बोर्ड ने कहा कि प्रबंधन और कर्मचारियों की ओर से जुनैद के माता-पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों और आम जनता से माफी मांगी जाती है। बोर्ड के मुताबिक, तिरूर इलेक्ट्रिकल सर्कल के डिप्टी चीफ इंजीनियर की निगरानी में हादसे की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाएगी। यदि कोई अधिकारी लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।केएसईबी ने बताया कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए पूरे राज्य में बिजली लाइनों की पेट्रोलिंग और सुरक्षा जांच की जाएगी। संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। बोर्ड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली से जुड़ा कोई भी खतरा दिखाई देने पर उसकी तस्वीर और जानकारी व्हाट्सएप नंबर 9496010101 पर भेजें। बोर्ड ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बिजली से जुड़े खतरों की समय पर जानकारी मिलने से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है।ये भी पढ़ें:पुलिस ने जुनैद के शव को तिरुरंगडी तालुक अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार रात शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना ने बिजली लाइनों और खंभों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।