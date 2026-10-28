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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 28 October 2026

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पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 28 October 2026

लाइव अपडेट

04:29 PM, 28-Oct-2026

नोएडा: निखिल सिंघल ने कांग्रेस यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Nikhil Singhal met with Congress UP in-charge Rajendra Pal Gautam various issues were discussed in Noida
नोएडा हाईराइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात कर नोएडा के हाईराइज सोसायटी निवासियों से जुड़े प्रमुख नागरिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। य और पढ़ें
04:29 PM, 28-Oct-2026

कॉफी विद करण 9: क्या जान्हवी के समर्थन के लिए शिखर ने छोड़ी पढ़ाई? बताया श्रीदेवी के निधन के समय कैसी थी हालत

Janhvi Kapoor Reveals in Koffee With Karan Shikhar Pahariya Left His Studies To Support Her After Sridevis Dea
  • Koffee With Karan 9: जान्हवी कपूर जल्द ही करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में नजर आने वाली हैं।
  • यहां वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत करने वाली हैं।
  • वह शिखर पहाड़िया और अपनी मां के बारे में एक अहम बात बताने वाली हैं। 
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04:28 PM, 28-Oct-2026

Aligarh News: संविधान के मूल्यों और बाल अधिकारों का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी

student Read constitution value
संविधान के मूल्यों और बाल अधिकारों का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी और पढ़ें
04:28 PM, 28-Oct-2026

झारखंड: नाबालिग को अवैध रूप से जेल भेजने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को भी होना पड़ा पेश

Jharkhand: High Court takes a strict stance on the case of a minor being illegally sent to jail

झारखंड हाईकोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग को अवैध रूप से जेल भेजने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को तलब किया। अदालत ने सरकारी वकीलों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई।

 

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04:27 PM, 28-Oct-2026

वीडियो: दीपावली से पहले श्रमिकों के चेहरे पर खुशी, रुद्रपुर में मेयर ने बांटी गईं श्रमिक किट

वीडियो: दीपावली से पहले श्रमिकों के चेहरे पर खुशी, रुद्रपुर में मेयर ने बांटी गईं श्रमिक किट और पढ़ें
04:26 PM, 28-Oct-2026

वायरल वीडियो: डीटीसी बस में बच्चों की शरारत पड़ी भारी, फायर सिलेंडर चलाते ही मच गई चीख-पुकार

DTC Bus Viral Video Children Trigger Fire Extinguisher Bus Fills With White Powder
Viral Video: दिल्ली में डीटीसी बस के अंदर लगे आग बुझाने वाले सिलेंडर को कुछ स्कूली बच्चों ने चला दिया। इसके बाद पूरी बस सफेद पाउडर और धुएं से भर गई। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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04:26 PM, 28-Oct-2026

हरसिमरत कौर का आप सरकार पर हमला: बोलीं- रक्षक बन गए भक्षक, सीएम मान के पास नहीं लोगों से मिलने का समय

Harsimrat Kaur slams AAP govt
अकाली दल की सांसद ने कहा कि पंजाब के लोगों ने राज्य की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी थी, आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। और पढ़ें
04:26 PM, 28-Oct-2026

अयोध्या: महापौर की अगवाई में चौक घंटाघर से गुलाबबाड़ी तक चला स्वच्छता अभियान

अयोध्या: महापौर की अगवाई में चौक घंटाघर से गुलाबबाड़ी तक चला स्वच्छता अभियान और पढ़ें
04:24 PM, 28-Oct-2026

हरियाणा: झज्जर में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, इंतकाल के बदले मांगी थी 5 हजार रुपये की रिश्वत

Patwari arrested in Jhajjar accepting a bribe demanded Rs 5,000 in exchange for processing a land mutation.
तहसील मोड़ पर तैनात पटवारी सुमित ने एक इंतकाल चढ़ाने के एवज में शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ा। और पढ़ें
04:23 PM, 28-Oct-2026

Firozabad News: पंचायतों के नए ढंग से बनाए जाएंगे कलस्टर

पंचायतों के नए ढंग से बनाए जाएंगे कलस्टर और पढ़ें
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