पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
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लाइव अपडेट
04:29 PM, 28-Oct-2026
नोएडा: निखिल सिंघल ने कांग्रेस यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
04:29 PM, 28-Oct-2026
कॉफी विद करण 9: क्या जान्हवी के समर्थन के लिए शिखर ने छोड़ी पढ़ाई? बताया श्रीदेवी के निधन के समय कैसी थी हालत
- Koffee With Karan 9: जान्हवी कपूर जल्द ही करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में नजर आने वाली हैं।
- यहां वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत करने वाली हैं।
- वह शिखर पहाड़िया और अपनी मां के बारे में एक अहम बात बताने वाली हैं।
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04:28 PM, 28-Oct-2026
Aligarh News: संविधान के मूल्यों और बाल अधिकारों का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी
04:28 PM, 28-Oct-2026
झारखंड: नाबालिग को अवैध रूप से जेल भेजने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को भी होना पड़ा पेश
झारखंड हाईकोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग को अवैध रूप से जेल भेजने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को तलब किया। अदालत ने सरकारी वकीलों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई।
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04:27 PM, 28-Oct-2026
वीडियो: दीपावली से पहले श्रमिकों के चेहरे पर खुशी, रुद्रपुर में मेयर ने बांटी गईं श्रमिक किटवीडियो: दीपावली से पहले श्रमिकों के चेहरे पर खुशी, रुद्रपुर में मेयर ने बांटी गईं श्रमिक किट और पढ़ें
04:26 PM, 28-Oct-2026
वायरल वीडियो: डीटीसी बस में बच्चों की शरारत पड़ी भारी, फायर सिलेंडर चलाते ही मच गई चीख-पुकार
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हरसिमरत कौर का आप सरकार पर हमला: बोलीं- रक्षक बन गए भक्षक, सीएम मान के पास नहीं लोगों से मिलने का समय
04:26 PM, 28-Oct-2026
अयोध्या: महापौर की अगवाई में चौक घंटाघर से गुलाबबाड़ी तक चला स्वच्छता अभियानअयोध्या: महापौर की अगवाई में चौक घंटाघर से गुलाबबाड़ी तक चला स्वच्छता अभियान और पढ़ें
04:24 PM, 28-Oct-2026
हरियाणा: झज्जर में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, इंतकाल के बदले मांगी थी 5 हजार रुपये की रिश्वत
04:23 PM, 28-Oct-2026