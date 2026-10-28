पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

04:29 PM, 28-Oct-2026 कॉफी विद करण 9: क्या जान्हवी के समर्थन के लिए शिखर ने छोड़ी पढ़ाई? बताया श्रीदेवी के निधन के समय कैसी थी हालत Koffee With Karan 9: जान्हवी कपूर जल्द ही करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में नजर आने वाली हैं।

जान्हवी कपूर जल्द ही करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में नजर आने वाली हैं। यहां वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत करने वाली हैं।

वह शिखर पहाड़िया और अपनी मां के बारे में एक अहम बात बताने वाली हैं। और पढ़ें

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04:28 PM, 28-Oct-2026 झारखंड: नाबालिग को अवैध रूप से जेल भेजने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को भी होना पड़ा पेश झारखंड हाईकोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग को अवैध रूप से जेल भेजने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को तलब किया। अदालत ने सरकारी वकीलों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई। और पढ़ें

04:26 PM, 28-Oct-2026 वायरल वीडियो: डीटीसी बस में बच्चों की शरारत पड़ी भारी, फायर सिलेंडर चलाते ही मच गई चीख-पुकार Viral Video: दिल्ली में डीटीसी बस के अंदर लगे आग बुझाने वाले सिलेंडर को कुछ स्कूली बच्चों ने चला दिया। इसके बाद पूरी बस सफेद पाउडर और धुएं से भर गई। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

और पढ़ें दिल्ली में डीटीसी बस के अंदर लगे आग बुझाने वाले सिलेंडर को कुछ स्कूली बच्चों ने चला दिया। इसके बाद पूरी बस सफेद पाउडर और धुएं से भर गई। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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04:26 PM, 28-Oct-2026 हरसिमरत कौर का आप सरकार पर हमला: बोलीं- रक्षक बन गए भक्षक, सीएम मान के पास नहीं लोगों से मिलने का समय अकाली दल की सांसद ने कहा कि पंजाब के लोगों ने राज्य की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी थी, आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। और पढ़ें