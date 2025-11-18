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पढ़ें 16 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 16-Oct-2026
Bilaspur News: लक्ष्य तय कर आगे बढ़ें विद्यार्थी, सफलता के लिए अनुशासन और मेहनत जरूरी
01:00 AM, 16-Oct-2026
Gurugram News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्जWoman raped after being promised marriage; FIR registered और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Oct-2026
Muzaffarnagar News: भाजपा छोड़,आज सपा में शामिल होंगे राजपाल सैनी
12:59 AM, 16-Oct-2026
Kannauj News: फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति फिसड्डीकन्नौज। जिले में फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति बेहद खराब मिलने पर प्रभारी सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई है। और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026
Kushinagar News: शराब तस्करी का आरोपी पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पांच घायलPolice team attacked while attempting to apprehend suspect in liquor smuggling case; five injured और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026
Farrukhabad News: हड़ताल पर डॉक्टर, भटकते रहे मरीजफर्रुखाबाद। होमगार्ड भर्ती के पैनल में चार डॉक्टरों के शामिल होने और एनएचएम के तहत तैनात डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लोहिया अस्पताल में मरीज भटकते रहे। और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Oct-2026
Saharanpur News: दुकानों पर छापा, मोबाइल कंपनी के नाम पर बिक रहा डुप्लीकेट सामान जब्तShops raided; counterfeit goods being sold under the name of a mobile company seized. और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026
Bilaspur News: विद्युत पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में 15 फीसदी महंगाई भत्ता दिवाली से पहले देने की मांगबिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026
Chandigarh News: 11 लोकल रैंक इंस्पेक्टर अब बने नियमित इंस्पेक्टर11 लोकल रैंक इंस्पेक्टर अब बने नियमित इंस्पेक्टर और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026