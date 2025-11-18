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पढ़ें 16 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 16 October 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 16-Oct-2026

Bilaspur News: लक्ष्य तय कर आगे बढ़ें विद्यार्थी, सफलता के लिए अनुशासन और मेहनत जरूरी

Students should set goals and move forward; discipline and hard work are essential for success.
घुमारवीं (बिलासपुर)। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश और पढ़ें
01:00 AM, 16-Oct-2026

Gurugram News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज

Woman raped after being promised marriage; FIR registered और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Oct-2026

Muzaffarnagar News: भाजपा छोड़,आज सपा में शामिल होंगे राजपाल सैनी

Leaving the BJP, Rajpal Saini will join the SP today.
Leaving the BJP, Rajpal Saini will join the SP today. और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Kannauj News: फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति फिसड्डी

कन्नौज। जिले में फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति बेहद खराब मिलने पर प्रभारी सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई है। और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Kushinagar News: शराब तस्करी का आरोपी पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पांच घायल

Police team attacked while attempting to apprehend suspect in liquor smuggling case; five injured और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Farrukhabad News: हड़ताल पर डॉक्टर, भटकते रहे मरीज

फर्रुखाबाद। होमगार्ड भर्ती के पैनल में चार डॉक्टरों के शामिल होने और एनएचएम के तहत तैनात डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लोहिया अस्पताल में मरीज भटकते रहे। और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Oct-2026

Saharanpur News: दुकानों पर छापा, मोबाइल कंपनी के नाम पर बिक रहा डुप्लीकेट सामान जब्त

Shops raided; counterfeit goods being sold under the name of a mobile company seized. और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Bilaspur News: विद्युत पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में 15 फीसदी महंगाई भत्ता दिवाली से पहले देने की मांग

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Chandigarh News: 11 लोकल रैंक इंस्पेक्टर अब बने नियमित इंस्पेक्टर

11 लोकल रैंक इंस्पेक्टर अब बने नियमित इंस्पेक्टर और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Sirmour News: जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में सिरमौर के 235 मेधावी दिखाएंगे हुनर

जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 का आयोजन 16 और 17 अक्तूबर को पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाहन में होगा। और पढ़ें
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