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केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि माता-पिता की संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा या उनसे दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को तीन साल की जेल होगी। राज्य विधानसभा ने बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा के लिए नया विधेयक पारित किया है। इसमें यह प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रावधान की जानकारी दी।