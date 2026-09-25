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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 25 September 2026

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पढ़ें 25 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 25 September 2026

लाइव अपडेट

02:30 AM, 25-Sep-2026

Ballia News: परमेश्वरी धाम के अंतिम मेले में विराट दंगल, तीन वर्गों में 45 जोड़ों ने दिखाया दमखम

Grand wrestling tournament at the final fair of Parmeshwari Dham; 45 pairs displayed their prowess across three categories.
Grand wrestling tournament at the final fair of Parmeshwari Dham; 45 pairs displayed their prowess across three categories. और पढ़ें
02:30 AM, 25-Sep-2026

मेरठ: घर में रखा था मां का शव, बाहर से बिना बताए कार उठाकर ले गई आरटीओ की टीम; अब कटवा रहे चक्कर

Meerut: Mother's body was kept at home; RTO team towed away the car without notice
सदर रंजीतपुरी निवासी मनीष अग्रवाल और आशीष अग्रवाल की माता का निधन हो गया। अस्पताल से शव घर लाए ही थे कि एक घंटे बाद आरटीओ की टीम उनकी समय सीमा पूरी कर चुकी कार को उठाकर ले गई। इस अमानवीय कृत्य पर स्थानीय लोगों में रोष है।  और पढ़ें
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02:29 AM, 25-Sep-2026

Sonipat News: बिस्तर से गायब था 10 माह का बच्चा, बाथरूम के टब में मिला शव

10-month-old baby missing from bed; body found in bathroom tub.
10-month-old baby missing from bed; body found in bathroom tub. और पढ़ें
02:29 AM, 25-Sep-2026

कार्रवाई से भाजपा ने पंजाब में तीन दिन से सरकारी काम किया ठप : चीमा

BJP brought government work in Punjab to a standstill for three days through its actions: Cheema और पढ़ें
02:29 AM, 25-Sep-2026

Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Accusation of rape of a teenage girl; FIR registered. और पढ़ें
02:29 AM, 25-Sep-2026

Sonipat News: आईटीआई में 35 शिक्षकों व विद्यार्थियों ने किया रक्तदान

10-month-old baby missing from bed; body found in bathroom tub. और पढ़ें
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02:29 AM, 25-Sep-2026

केजीके कॉलेज: प्रबंधक के समक्ष निलंबित शिक्षकों ने रखा पक्ष

केजीके कॉलेज के निलंबित शिक्षकों ने प्रबंधक के समक्ष अपना पक्ष रखा। और पढ़ें
02:29 AM, 25-Sep-2026

Maharajganj News: बरसात में बढ़ा सर्पदंश का खतरा, छह माह में 37 लोग बने शिकार

Risk of snakebite rises during the monsoon; 37 people fell victim in six months. और पढ़ें
02:29 AM, 25-Sep-2026

Sonipat News: सम्मान दिवस रैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान

Call to gather in preparations for Samman Diwas Rally
कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और अधिक से अधिक लोगों को रैली में पहुंचने के लिए प्रेरित करने की अपील की। और पढ़ें
02:29 AM, 25-Sep-2026

Chandauli News: कक्षा 12वीं की छात्रा का कमरे में फंदे से लटकता मिला शव

Body of Class 12 student found hanging in her room. और पढ़ें
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