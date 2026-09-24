न्यूज डायरी: दिल्ली में 108वें हाइफा विजय दिवस समारोह, वैश्विक शांति पर जोर; बंगाल में छात्रों के बीच चाकूबाजी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत ने हमेशा विश्व शांति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। हाइफा की आजादी में भारतीय सैनिकों का योगदान भी इसी भावना से प्रेरित था। सीमित संसाधनों के बावजूद, भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया और जीत हासिल की जिससे शांति बहाल करने में मदद मिली। तीन मूर्ति हाइफा चौक पर इस्राइली दूतावास की तरफ से आयोजित 108वें हाइफा विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए इंद्रेश कुमार ने दोनों देशों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत और इस्राइल ऐसी भूमि हैं जहां अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराओं के जरिये विभिन्न धर्मों का उदय और विकास हुआ है। भारत में इक्ष्वाकु वंश की परंपरा से दुनिया के चार धर्मों का उदय हुआ- सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म... साथ ही उनकी विभिन्न शाखाएं भी पैदा हुईं। इसी तरह, इस्राइल में यरूशलम की भूमि को दुनिया के तीन प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान माना जाता है। फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी (एफएएनएस) के मुख्य संरक्षक और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि आने वाले वर्षों में तीन-मूर्ति हाइफा चौक दुनिया के अहम लैंडमार्क में शामिल हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन इस जगह पर एक भव्य सालाना मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें दुनिया भर से लोग आएंगे। उन्होंने बताया कि बहादुर सैनिकों की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में तीन-मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन-मूर्ति हाइफा चौक कर दिया था। तब से एफएएनएस हर साल 23 सितंबर को हाइफा विजय दिवस मनाता है।

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बंगाल के न्यू टाउन मॉल में चाकू से हमला, दो कॉलेज छात्र गंभीर घायल

कोलकाता में न्यू टाउन के एक शॉपिंग मॉल में बुधवार को चाकू से हुए हमले में दो कॉलेज छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना मॉल में हुई, जहां दोस्तों का एक समूह कॉफी पी रहा था। उनके बीच बहस हुई, जिसके बाद एक युवक ने बैग से चाकू निकाला। उसने एक दोस्त पर हमला कर उसकी गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों को घायल कर दिया। बीच-बचाव करने वाले दूसरे दोस्त पर भी हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी को घटना के तुरंत बाद मॉल में हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच बताती है कि विवाद आपसी संबंधों से जुड़ा हो सकता है। पुलिस हमले के अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। घायल छात्रों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।