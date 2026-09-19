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पढ़ें 19 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:57 AM, 19-Sep-2026
डूसू चुनाव 2026: किसके सर सजेगा ताज... फैसला आज, मतगणना सुबह आठ बजे से; दोपहर तक नतीजे आने की संभावना
01:55 AM, 19-Sep-2026
Dehradun News: ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापनकर्मचारियों के हितों की सांविधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। और पढ़ें
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01:54 AM, 19-Sep-2026
Prayagraj News: हादसे में घायल किशोर की मौत
01:54 AM, 19-Sep-2026
Jaunpur News: किसानों को कृषि तकनीक व फसल उत्पादन के प्रति किया जागरूकFarmers were made aware of agricultural technology and crop production और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026
Mohali News: सुखमनी स्कूल कर्मचारियों की बहाली का मोर्चा पांचवें दिन भी जारी, सोमवार तक का दिया समयThe agitation for the reinstatement of Sukhmani School employees continues for the fifth day; a deadline has been set for Monday और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026
Prayagraj News: सेमरहा गंगा घाट पर दिखा घड़ियाल, दहशत
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01:54 AM, 19-Sep-2026
Jhansi News: खाद के लिए जुटी किसानों की भीड़, धक्का-मुक्कीटहरौली। रबी की बोआई से एक माह पहले ही खाद की चिंता में किसानों की भीड़ समितियों पर जुटने लगी है। और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026
Ghaziabad News: जीआरपी के कांस्टेबल समेत पांच पर रिपोर्ट दर्जजीआरपी के कांस्टेबल समेत पांच पर रिपोर्ट दर्ज और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026
Dehradun News: सीएम धामी ने मियांवाला में जल सृष्टि पार्क का किया लोकार्पणइसे स्वच्छ, स्वस्थ व हरित देहरादून के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026