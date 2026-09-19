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पढ़ें 19 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 19 Sep 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 19 September 2026

लाइव अपडेट

01:57 AM, 19-Sep-2026

डूसू चुनाव 2026: किसके सर सजेगा ताज... फैसला आज, मतगणना सुबह आठ बजे से; दोपहर तक नतीजे आने की संभावना

DUSU Elections 2026 results to be declared on saturday
डूसू चुनाव के लिए विश्वविद्यालय के 52 कॉलेजों और विभागों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान पूरा होने के बाद अब आज सुबह आठ बजे डीयू के मल्टीपर्पज हॉल में मतगणना शुरू होगी। और पढ़ें
01:55 AM, 19-Sep-2026

Dehradun News: ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

कर्मचारियों के हितों की सांविधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। और पढ़ें
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01:54 AM, 19-Sep-2026

Prayagraj News: हादसे में घायल किशोर की मौत

Teenager injured in accident dies
हादसे में घायल किशोर की मौत और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026

Jaunpur News: किसानों को कृषि तकनीक व फसल उत्पादन के प्रति किया जागरूक

Farmers were made aware of agricultural technology and crop production और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026

Mohali News: सुखमनी स्कूल कर्मचारियों की बहाली का मोर्चा पांचवें दिन भी जारी, सोमवार तक का दिया समय

The agitation for the reinstatement of Sukhmani School employees continues for the fifth day; a deadline has been set for Monday और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026

Prayagraj News: सेमरहा गंगा घाट पर दिखा घड़ियाल, दहशत

Gharial spotted at Semarha Ganga Ghat; panic ensues
सेमरहा गंगा घाट पर दिखा घड़ियाल, दहशत और पढ़ें
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01:54 AM, 19-Sep-2026

Jhansi News: खाद के लिए जुटी किसानों की भीड़, धक्का-मुक्की

टहरौली। रबी की बोआई से एक माह पहले ही खाद की चिंता में किसानों की भीड़ समितियों पर जुटने लगी है। और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026

Ghaziabad News: जीआरपी के कांस्टेबल समेत पांच पर रिपोर्ट दर्ज

जीआरपी के कांस्टेबल समेत पांच पर रिपोर्ट दर्ज और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026

Dehradun News: सीएम धामी ने मियांवाला में जल सृष्टि पार्क का किया लोकार्पण

इसे स्वच्छ, स्वस्थ व हरित देहरादून के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। और पढ़ें
01:54 AM, 19-Sep-2026

Jaunpur News: अशोक मोदनवाल बने प्रबंधक और राममिलन को अध्यक्ष की जिम्मेदारी

Ashok Modanwal became the manager and Ram Milan took on the responsibility of president और पढ़ें
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