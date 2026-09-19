महाराष्ट्र: पुणे के बार में विवाद, शख्स की हत्या; मुंबई में गणेशोत्सव, 5वें दिन 12600+ प्रतिमाएं विसर्जित

महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर तहसील में एक बार के पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय हरीश दादाभाऊ गंगावणे के रूप में हुई है, जो शिरूर में एक बार चलाता था। यह घटना गुरुवार सुबह 6:30 बजे हुई और गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस के अनुसार, करीब छह महीने पहले रोहित रवींद्र सोनवणे (26) और अनिकेत विलास गवहाणे (23) ने गंगावणे के बार में बिल भुगतान को लेकर विवाद किया था। तब गंगावणे ने दोनों पर हमला किया था। गुरुवार रात गंगावणे और आरोपी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक पर फिर आमने-सामने आ गए। पुराने विवाद को लेकर तीखी बहस हुई, जिसे पुलिस ने सुलझा दिया था। बाद में गंगावणे ने सोनवणे के मामा से शिकायत की। मामा के घर से निकलने के बाद सोनवणे, गवहाणे और आदित्य पवार ने उस पर हमला किया। सोनवणे ने गंगावणे पर करीब से दो गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौत हो गई।

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मुंबई में गणेश उत्सव: पांचवें दिन 12,661 प्रतिमाओं का विसर्जन

12 दिवसीय गणेश उत्सव के पांचवें दिन शुक्रवार रात 9 बजे तक 12,661 गणेश और हरतालिका प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इनमें 12,463 घरेलू और 175 सार्वजनिक गणेश मंडल की प्रतिमाएं शामिल थीं। विसर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 15-16 सितंबर को डेढ़ दिवसीय विसर्जन में कुल 61,640 प्रतिमाएं विसर्जित की गई थीं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने भक्तों के लिए शहर भर में विसर्जन की व्यापक व्यवस्था की है। BMC ने पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन के लिए 278 स्थानों पर 383 कृत्रिम तालाब बनाए हैं। इसके अतिरिक्त, 67 प्राकृतिक विसर्जन स्थलों पर भी इंतजाम किए गए हैं। निकाय ने व्यवस्थाओं के लिए 25,000 कर्मियों को तैनात किया है। BMC ने 'एक गणपति, एक पेड़' पहल भी शुरू की है। यह उत्सव 14 सितंबर को शुरू हुआ और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा।