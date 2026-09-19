विदेश के समाचार: टेक्सास में ट्रंप के निर्देश पर सीमा दीवार निर्माण; नाइजीरिया में 37 खनिकों की हिरासत में मौत

विज्ञापन





नाइजीरिया में 37 खनिकों की हिरासत में मौत पर उबाल, आंसू गैस का इस्तेमाल

अफ्रीकी देश नाइजीरिया की पुलिस ने शुक्रवार को 37 खनिकों की हिरासत में मौत के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी। सिविल डिफेंस कोर ने इसे संदिग्ध बीमारी बताया, जबकि बचे लोगों ने दम घुटने से मौत की बात कही। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि खनिकों को अधिकारियों पर हुए हमलों के बदले में मारा गया। सरकार ने नाइजर राज्य के सिविल डिफेंस कोर के कमांडेंट को निलंबित कर दिया। आंतरिक मंत्री ओलुबुनमी टुनजी-ओजो ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पूर्ण जांच का आश्वासन दिया। सूचना मंत्री मोहम्मद इदरीस ने दोषियों को बख्शे न जाने की बात कही। प्रदर्शनकारियों के हमलों के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया। नाइजीरिया में अवैध खनन एक गंभीर समस्या है, जो सशस्त्र समूहों को धन देती है।

विज्ञापन

ट्रंप प्रशासन ने पश्चिमी टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में सीमा दीवार का निर्माण शुरू कर दिया है। यह अमेरिका-मेक्सिको सीमा के उस इलाके में पहली बड़ी निर्माण गतिविधि है, जहां प्रशासन की योजनाओं का भारी विरोध हो रहा है। यह निर्माण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दीवार पूरी करने के अभियान वादे को पूरा करने के 46 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना का हिस्सा है। सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने बताया कि हडस्पथ काउंटी में करीब 76 किलोमीटर के बिग बेंड 1 क्षेत्र में दीवार पैनल लगाए जा रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि वह अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण की गति दोगुनी कर चुकी है। अब प्रति सप्ताह औसतन 19 किलोमीटर बाधाएं बनाई जा रही हैं। इस क्षेत्र में भूस्वामियों, पर्यावरण समूहों और व्यापारियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह दूरस्थ क्षेत्र अवैध आप्रवासन के लिए उच्च यातायात वाला नहीं है। नो बिग बेंड वॉल कोएलिशन की संस्थापक क्लारा बेंसन ने कहा कि वे इस भूमि के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। हाल ही में, भूस्वामियों और अन्य संगठनों ने प्रशासन की योजनाओं को रोकने के लिए मुकदमा भी दायर किया है।