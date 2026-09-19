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विदेश के समाचार: टेक्सास में ट्रंप के निर्देश पर सीमा दीवार निर्माण; नाइजीरिया में 37 खनिकों की हिरासत में मौत

Sat, 19 Sep 2026 04:22 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 19 Sep 2026 04:22 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
ट्रंप प्रशासन ने पश्चिमी टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में सीमा दीवार का निर्माण शुरू कर दिया है। यह अमेरिका-मेक्सिको सीमा के उस इलाके में पहली बड़ी निर्माण गतिविधि है, जहां प्रशासन की योजनाओं का भारी विरोध हो रहा है। यह निर्माण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दीवार पूरी करने के अभियान वादे को पूरा करने के 46 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना का हिस्सा है। सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने बताया कि हडस्पथ काउंटी में करीब 76 किलोमीटर के बिग बेंड 1 क्षेत्र में दीवार पैनल लगाए जा रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि वह अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण की गति दोगुनी कर चुकी है। अब प्रति सप्ताह औसतन 19 किलोमीटर बाधाएं बनाई जा रही हैं। इस क्षेत्र में भूस्वामियों, पर्यावरण समूहों और व्यापारियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह दूरस्थ क्षेत्र अवैध आप्रवासन के लिए उच्च यातायात वाला नहीं है। नो बिग बेंड वॉल कोएलिशन की संस्थापक क्लारा बेंसन ने कहा कि वे इस भूमि के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। हाल ही में, भूस्वामियों और अन्य संगठनों ने प्रशासन की योजनाओं को रोकने के लिए मुकदमा भी दायर किया है।
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नाइजीरिया में 37 खनिकों की हिरासत में मौत पर उबाल, आंसू गैस का इस्तेमाल
अफ्रीकी देश नाइजीरिया की पुलिस ने शुक्रवार को 37 खनिकों की हिरासत में मौत के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी। सिविल डिफेंस कोर ने इसे संदिग्ध बीमारी बताया, जबकि बचे लोगों ने दम घुटने से मौत की बात कही। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि खनिकों को अधिकारियों पर हुए हमलों के बदले में मारा गया। सरकार ने नाइजर राज्य के सिविल डिफेंस कोर के कमांडेंट को निलंबित कर दिया। आंतरिक मंत्री ओलुबुनमी टुनजी-ओजो ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पूर्ण जांच का आश्वासन दिया। सूचना मंत्री मोहम्मद इदरीस ने दोषियों को बख्शे न जाने की बात कही। प्रदर्शनकारियों के हमलों के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया। नाइजीरिया में अवैध खनन एक गंभीर समस्या है, जो सशस्त्र समूहों को धन देती है।
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ट्रंप प्रशासन ने अवैध तरीके से समाप्त किया 7 अरब डॉलर का 'सोलर फॉर ऑल' कार्यक्रम
अमेरिका के रोड आइलैंड में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को अवैध बताया है। शुक्रवार को पारित आदेश में जज ने कहा, 7 अरब अमेरिकी डॉलर का 'सोलर फॉर ऑल' कार्यक्रम 9 लाख से अधिक कम आय वाले अमेरिकियों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए था। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने अगस्त 2025 में फजूलखर्ची बताते हुए इसके फंड रोकने का एलान किया था।अब जिला न्यायाधीश मैरी मैकेलरोय ने EPA के कार्य को कांग्रेस के इरादे के खिलाफ बताया। उन्होंने योजना निरस्त किए जाने का फैसला रद्द कर दिया। रोड आइलैंड AFL-CIO और अन्य संगठनों ने इस संबंध में मुकदमा दायर किया था। रोड आइलैंड AFL-CIO के अध्यक्ष पैट्रिक क्राउले ने इस निर्णय को देश भर के राज्यों के लिए "बड़ी जीत" बताया। यह कार्यक्रम 27 अरब अमेरिकी डॉलर के "ग्रीन बैंक" का हिस्सा था, जो डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन के कार्यकाल में 2022 में शुरू हुआ था। ट्रंप प्रशासन ने 20 अरब अमेरिकी डॉलर की अन्य जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं को भी रद्द कर दिया था, एक अन्य संघीय अपीलीय अदालत ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन के फैसले को अनुचित ठहराया था।
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