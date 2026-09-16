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Railways to run special trains during the festive season; check the full route and timetable!
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त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा रूट और टाइम टेबल!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Wed, 16 Sep 2026 04:30 AM IST
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त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। दीपावली और छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों से अपने घरों की ओर जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल और पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध होगी और त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को कम करने में मदद मिल सकती है।
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आनंद विहार और पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया और छपरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस रूट पर बड़ी संख्या में यात्री दीपावली और छठ पूजा के लिए अपने घर जाते हैं, इसलिए त्योहारों के दौरान इस ट्रेन का महत्व बढ़ जाता है। यात्रियों के लिए इस सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें अतिरिक्त ट्रेन विकल्प मिलेगा और टिकट उपलब्धता के लिहाज से भी कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, कन्फर्म सीट मिलना टिकट की उपलब्धता और बुकिंग पर निर्भर करेगा।
रेलवे के मुताबिक, आनंद विहार से पाटलिपुत्र जाने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक रोजाना किया जाएगा। वहीं, पाटलिपुत्र से आनंद विहार की दिशा में यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यानी दोनों दिशाओं में यात्रियों को लगातार अतिरिक्त सेवा उपलब्ध रहेगी। रेलवे के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में 60-60 ट्रिप लगाएगी। इससे त्योहारों के दौरान दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है।
इस स्पेशल ट्रेन के संचालन का उद्देश्य त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करना और ट्रेनों में होने वाली भीड़ को व्यवस्थित करना है। खास तौर पर दीपावली और छठ पूजा के आसपास बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में आनंद विहार-पाटलिपुत्र के बीच अतिरिक्त ट्रेन सेवा यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का सही नंबर, प्रस्थान और आगमन का समय, ठहराव वाले स्टेशन तथा सीटों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक रेलवे या IRCTC के माध्यम से जांच लेनी चाहिए। स्पेशल ट्रेनों का समय और परिचालन परिस्थितियों के अनुसार बदल भी सकता है, इसलिए टिकट बुक करने से पहले ताजा जानकारी देखना जरूरी है।
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