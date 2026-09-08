एक्सप्लेनर: एपल को भारत में पहला स्टोर खोलने में क्यों लगे 25 साल, कैसे बदलता गया पहले लॉन्च के बाद आईफोन?

2013: टच आईडी ने बदला फोन की सुरक्षा का तरीका

आईफोन 5एस में टच आईडी आया। अब फिंगरप्रिंट से आईफोन अनलॉक किया जा सकता था। इसी मॉडल में एपल ने 64-बिट ए7 चिप भी पेश की। इससे आईफोन की कंप्यूटिंग क्षमता में बड़ा सुधार हुआ। यानी फोन की सुरक्षा और प्रदर्शन, दोनों मोर्चों पर बदलाव आया।



2014: आईफोन ने अपनाई बड़ी स्क्रीन

आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस के साथ एपल ने पहली बार बड़े स्क्रीन आकार को प्रमुखता दी। आईफोन 6 में 4.7 इंच और आईफोन 6 प्लस में 5.5 इंच की स्क्रीन थी। इस बदलाव ने आईफोन को वीडियो, गेम और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाया।



2017: आईफोन एक्स ने डिजाइन की पूरी तस्वीर बदल दी

आईफोन एक्स के साथ एपल ने अपने पुराने डिजाइन से बड़ा बदलाव किया। होम बटन हटा दिया गया। उसकी जगह फेस आईडी आई और ओएलईडी डिस्प्ले के साथ स्क्रीन को ज्यादा जगह मिली। यानी जिस आईफोन की पहचान कभी होम बटन से होती थी, वह अब लगभग पूरी स्क्रीन वाले डिजाइन की ओर पहुंच चुका था।



2020: 5जी और मैगसेफ की एंट्री

आईफोन 12 सीरीज के साथ 5जी आया। इससे आईफोन तेज मोबाइल नेटवर्क के दौर में पहुंच गया। इसी सीरीज में मैगसेफ भी आया, जिसने वायरलेस चार्जिंग और चुंबकीय एक्सेसरीज को नया रूप दिया।



2022: डायनेमिक आइलैंड और 48 मेगापिक्सल कैमरा

आईफोन 14 प्रो में डायनेमिक आइलैंड आया। इसके साथ मुख्य कैमरे को 48 मेगापिक्सल तक बढ़ाया गया। इस दौर तक आईफोन का कैमरा फोन का सिर्फ एक फीचर नहीं रह गया था। फोटो और वीडियो की गुणवत्ता आईफोन खरीदने के फैसले में बड़ी भूमिका निभाने लगी थी।



2023: यूएसबी-सी ने बदला कनेक्शन

2023 में भारत में एपल के पहले दो आधिकारिक स्टोर खुले और इसी साल आईफोन में भी बड़ा बदलाव आया। आईफोन 15 सीरीज में एपल ने लाइटनिंग पोर्ट की जगह यूएसबी-सी अपना लिया। प्रो मॉडल में टाइटेनियम डिजाइन, एक्शन बटन और ए17 प्रो चिप जैसी खूबियां आईं। इस बदलाव के साथ आईफोन ज्यादा आधुनिक कनेक्टिविटी और पेशेवर इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ा।



2024: iPhone 16 सीरीज

iPhone 16 सीरीज के साथ ए18 चिप और कैमरा कंट्रोल जैसी सुविधाएं आईं। इसी दौर में एपल ने आईफोन में एपल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया। इससे आईफोन के विकास में एक नया चरण शुरू हुआ, जहां सिर्फ तेज हार्डवेयर या बेहतर कैमरे के बजाय एआई भी फोन की क्षमताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगी।



यहां Siri और आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच का बदलाव भी समझ आता है। Siri के शुरुआती दौर में यूजर आवाज से सवाल पूछता और आदेश देता था, जबकि एपल इंटेलिजेंस के साथ एपल का फोकस ज्यादा संदर्भ समझने और अलग-अलग कामों में सहायता देने वाली क्षमताओं पर बढ़ा।



2025: iPhone 17 सीरीज

iPhone 17 में 6.3 इंच का प्रोमोशन डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आया। इसके साथ ए19 चिप और कैमरा सिस्टम में भी सुधार किए गए। लेकिन प्रो मॉडल, खासकर iPhone 17 Pro Max, ने कैमरा और प्रदर्शन के मामले में आईफोन को और आगे बढ़ाया।



iPhone 17 Pro Max में क्या खास था?

iPhone 17 Pro Max में A19 Pro चिप दी गई। इसमें तीनों रियर कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं और टेलीफोटो कैमरा 8 गुना तक ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम देता है। इसका 6.9 इंच का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज तक प्रोमोशन रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है।



इस मॉडल में एपल ने नया एल्युमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन और वेपर चैंबर दिया, जिससे गर्मी को बाहर निकालने और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद मिलती है। एपल के मुताबिक, iPhone 17 Pro Max में आईफोन इतिहास की सबसे लंबी बैटरी लाइफ दी गई है और यह 2TB तक स्टोरेज के साथ आता है।



वीडियो के लिए भी इसमें ProRes RAW, Apple Log 2 और Genlock जैसी पेशेवर सुविधाएं दी गईं। इसका मतलब है कि आईफोन अब सिर्फ फोटो और सामान्य वीडियो बनाने वाला फोन नहीं रहा, बल्कि पेशेवर कंटेंट निर्माण के लिए भी ज्यादा सक्षम उपकरण बन चुका है।