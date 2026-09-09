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आज की सुर्खियां: सुरक्षित 6जी नेटवर्क विकसित करने की अमेरिकी पहल में शामिल हुआ भारत, 2030 तक आएगी नई तकनीक

Wed, 09 Sep 2026 06:29 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 09 Sep 2026 06:29 AM IST
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न्यूज अपडेट - फोटो : Amar Ujala
भारत सुरक्षित 6जी वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार, भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक के विकास और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। इस साझेदारी में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान समेत कई प्रमुख देश शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 6जी तकनीक के विकास से जुड़े देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और साझा सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के नेटवर्क का निर्माण करना है। 6जी को लेकर वैश्विक स्तर पर तैयारियां ऐसे समय में तेज हो रही हैं, जब मौजूदा 5जी नेटवर्क के बाद 2030 के दशक में नई तकनीक के इस्तेमाल में आने की उम्मीद है। 
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