आज के दिन: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा, हल्द्वानी रेलवे भूमि मामले में आज 'सुप्रीम' सुनवाई

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार से दो दिन के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हल्द्वानी और रुद्रपुर में आयोजित होने वाले कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे उत्तराखंड राज्य कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रमुख संगठनात्मक मुद्दों, जमीनी स्तर पर पार्टी तंत्र को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।